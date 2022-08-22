Названы лучшие учреждения культуры Якутии по реализации программы «Пушкинская карта», позволяющей молодым людям при оформлении карты посещать культурные мероприятия за счет государства. Сразу после оформления на счет карты поступает 5 тысяч рублей, потратить которые можно на культурные мероприятия – спектакли, выставки, кино и т.п.

В рейтинг лучших учреждений по Дальневосточному федеральному округу по продажам «Пушкинской карты» вошли:

Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.

Лучшими по республике стали:

Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона

Саха академический театр им. П.А. Ойунского

Русский академический театр им. А.С. Пушкина

Национальный художественный музей Якутии

Музейный комплекс «Моя история»

Дом народного творчества им. Д.Ф. Ходулова с. Майя

Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина городского округа «город Якутск»

— К началу августа этого года в Якутии выдано 33,4 тысяч карт. Из них 27,36 тысячи виртуальных. При этом количество молодых людей этой категории составляет 113 тысяч. Таким образом, мы охватили около 29,6 процентов потенциальной аудитории. Большая часть держателей «Пушкинской карты» проживают в Якутске, Ленске, Мирном, Нерюнгри, Верхневилюйске, Вилюйске. На сегодня идет работа по усилению информирования нашей молодежи о тех возможностях, которые открывает перед ними «Пушкинская карта», — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

В проекте «Пушкинская карта» задействовано 56 учреждений Якутии: девять музеев, 11 театров, пять концертных площадок, 18 ДК и клубов, одна библиотека, три образовательные организации и девять кинотеатров.

Все мероприятия, предлагаемые для посещения по Пушкиной карте можно посмотреть на сайте https://www.culture.ru/

Ссылка по мероприятиям Якутии

https://www.culture.ru/afisha/respublika-saha-yakutiya/pushkinskaya-karta

Пошаговая инструкция, как получить «Пушкинскую карту»:

1. Выяснить, если ли у вас учетная запись на портале «Госуслуги». Если нет – ее надо оформить и подтвердить. Это можно сделать несколькими способами, подробнее читайте в разделе «Частые вопросы» на портале «Госуслуги».

2. После регистрации и подтверждения учетной записи нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», войти в него, используя свою учетную запись на портале «Госуслуги» (логин и пароль).

3. Затем вас попросят подтвердить выпуск Пушкинской карты. После этого вы станете владельцем именной карты в виртуальном формате. На нее будут начислены 5 тысяч рублей, которые можно тратить только на посещение культурных мероприятий. Отметим, что две из них можно потратить на поход в кино на российские фильмы.

4. Получить пластиковую Пушкинскую карту платежной системы «Мир» можно, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС).

5. Теперь можно выбирать мероприятия. В приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте Культура.РФ доступна вся афиша.

6. Покупка билетов по «Пушкинской карте» не отличается от привычной процедуры на других порталах. Удобнее всего это сделать напрямую на сайтах якутских учреждений культуры, везде есть специальная кнопка «Купить билет по Пушкинской карте». После оплаты при помощи «Пушкинской карты» ваши именные билеты на выбранное событие придут вам на электронную почту.