Названы лучшие семьи Чурапчинского улуса

В Чурапчинском улусе выявили семьи, которые примут участие в республиканском фестивале «Семья года 2021».

В Чурапчинском улусе в рамках Всероссийского фестиваля «Семья года» по итогам отборочного конкурса выявлены победители в номинациях: «Сельская семья» — 1 место Михаил и Лена ПОНОМАРЕВЫ, 2 место Юрий и Нюргуяна ПЕТРОВЫ, 3 место Николай и Анна КОРКИНЫ, «Молодая семья года» – 1 место Нарьяна и Алексей БУРЦЕВЫ, 2 место Станислав и Майя АДАМОВЫ, 3 место Юрий и Сайыына СЕМЕНОВЫ, «Многодетная семья» – 1 место Евдокия и Иван ЛУКИНЫ,2 место Аял и Валентина НОВГОРОДОВЫ, 3 место Афанасий и Айыына ГОВОРОВЫ, «Семья — хранитель традиций» – 1 место Ильи и Анны СЛЕПЦОВЫ, 2 место Василий и Светлана ДЬЯЧКОВСКИЕ и 3 место Олег и Елизавета МАКАРОВЫ.

«Выявлены лучшие семьи из Чурапчинского улуса, которые примут участие в традиционном республиканском фестивале «Семья года – 2021». Отрадно, что конкурс направлен для распространения положительного опыта социально ответственных семей, поддержки семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, повышения престижа семейного образа жизни и ответственного родительства», — отметил глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Наградят победителей 8 июля в День семьи, любви и верности.

Напомним, что в Якутии проходят конкурсы на муниципальных уровнях в рамках республиканского фестиваля «Семья года 2021». В данное время проводится первый этап конкурса органами местного самоуправления. По результатам конкурса местные оргкомитеты направляют в Министерство труда и социального развития Якутии представления на семьи победителей I этапа по номинациям. II этап конкурса проходит в течение III квартала текущего года. Итоги ежегодного республиканского конкурса «Семья года» будет подведены в декабре этого года. Семьи-победители награждаются Премией Главы Якутии в размере 300 тысяч рублей и далее выходят на российский уровень конкурса «Семья года».