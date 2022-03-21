Названы лучшие молодые медицинские специалисты Якутии

Республиканский конкурс молодых медицинских специалистов «Профессия – ЖИЗНЬ» проводится Ассоциацией молодых врачей, совместно с Министерством здравоохранения Якутии и Якутской Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Конкурс проходит среди молодых медицинских специалистов ежегодно, в 2022 году мероприятие стало шестым по счету, рекордное количество специалистов в этом году приняло участие в конкурсе – 13 специалистов, среди которых были медицинские сестры и братья, врачи из республиканских, районных и городских учреждений здравоохранения.

Примечательно: в этом году в конкурсе мы впервые наблюдали участие таких специалистов как медицинский лабораторный техник, диспетчер по приему вызовов отделении скорой медицинской помощи и постовая медсестра.

Каждый из заявленных проектов имел социально значимую составляющую, главным условием конкурса является повышение и преумножение здоровья населения республики, также поддержка активно совершенствующих свои профессиональные навыки, ведущих научно-исследовательскую деятельность, участвующих в общественной жизни, повышение престижа медицинских профессий. Мероприятие прошло под председательством Романа САВИНА, первого заместителя министра здравоохранения Республики Саха (Якутия), в оргкомитет вошли: Степан ГРЯЗНУХИН, и.о. руководителя отдела государственной службы, кадровой и антикоррупционной политики министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Петр НИКИФОРОВ, финалист конкурса 2017 года, врач-онколог ГБУ РС(Я) «Республиканский онкологический диспансер» , Светлана ПЕТРОВА, Вероника БОЧКАРЕВА и Алена ДАНИЛОВА, представители Якутского республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, секретари организационного комитета, и Ариан СЕРГЕЕВ, главный врач ГБУ РС(Я) «Намская центральная районная больница», организатор конкурса.

Проекты каждого участника были высоко оценены членами жюри, экспертами конкурса, организационным комитетом, и специалистами, пришедшими на конкурс поддержать своих коллег. Мероприятие проходило в актовом зале Министерства здравоохранения, конкурс состоял из двух этапов: 19 марта состоялось знакомство участников и оргкомитета, проведены игры на командообразование, затем предзащита и корректировка презентаций от экспертов конкурса, 20 марта – защита и подведение итогов.

Лучшим молодым врачом Республики Саха (Якутия) признан врач –психиатр Якутского республиканского психоневрологического диспансера Юлия КАСЬЯНОВА, представленный ею проект «Школа психического здоровья» решением экспертов, организационного комитета и жюри, набрал наибольшее количество баллов по всем критериям конкурса. Школа Юлии Александровны – реализованный, действующий проект, первая лекция о психическом здоровье состоялась 7 декабря 2019 года, и функционирует по сей день. Лекции имеют психобразовательный характер, и проводятся бесплатно для всех желающих, очно, и посредством информационных технологий и социальных сетей. Школа психического здоровья также проводится для общеобразовательных учреждений, трудовых коллективов, для детей и взрослых, учеников и студентов.

Главным призом конкурса «Профессия – ЖИЗНЬ» является повышение квалификации, приз был торжественно вручен Юлии Касьяновой лично Романом САВИНЫМ, первым заместителем министра здравоохранения РС(Я), и Арианом Сергеевым, организатором конкурса. От Якутского рескома работников здравоохранения РФ был подготовлен специальный приз, вручен Эдуарду ЗАХАРОВУ, диспетчеру скорой медпомощи, ГБУ РС(Я) Усть-Алданская ЦРБ.

12 участников защитили следующие проекты:

Организационный комитет конкурса «Профессия –ЖИЗНЬ» благодарит каждого участника за участие, проявление активной гражданской позиции, и стремление к повышению уровня здоровья якутян. Желаем всем успехов в осуществлении проектов, и готов оказать посильную помощь в реализации новых идей в сфере здравоохранения.