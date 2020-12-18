Названы лучшие молодые литераторы Якутии

Саргылаана Сандар

Союз писателей Якутии подвел итоги XXII республиканского совещания молодых писателей, прошедшего в этом году в заочной форме. Имена лучших молодых писателей были названы во время торжественного совещания министерства культуры и духовного развития РС (Я) с участием администрации Таттинского улуса и ассоциации “Писатели Якутии”. Мероприятие было посвящено 125-летию одного из основоположников якутской литературы, драматурга Николая Неустроева. Его именем названа новая литературная премия, которая будет вручаться молодым драматургам. Об этом в ходе совещания заявил председатель ассоциации “Писатели Якутии” Олег Сидоров.

Харыйалаах Уола

По сообщениям организаторов совещания молодых писаталей, всего поступило 95 заявок от 72 участников – некоторые молодые авторы участвовали в нескольких секциях. Литературное событие, проходящее раз в два года, охватило всю республику – от Нерюнгри до Эвено-Бытантайского улуса и от Нюрбинского до Усть-Майского улуса.

Секция якутской поэзии традиционно самая массовая. В этой категории поступила 31 заявка. Жюри под руководством народного поэта Якутии, председателя Союза писателей Якутии Натальи Харлампьевой озвучило имена лучших молодых литераторов – Николая Васильева — Харыйалаах Уола –и Саргылаану Сандаар.

Последней дана рекомендация о вступлении в Союз писателей России. Николай Васильев – Харыйалаах Уола является многодетным отцом из с Дюллюкю Верхневилюйского района. Николай работает в сельской школе, с супругой воспитывают 3 детей и, как настоящие сельчане, содержат личное подсобное хозяйство – поголовье коров и лошадей. Саргылаана Сандар – родом из Оймяконского района, школу окончила в Хангаласском районе, имеет 2 высших образования, первое – техническое, второе – журналистское, в настоящее время она — руководитель пресс-службы аэропорта «Якутск».

Высокую оценку жюри на совещании также получило творчество Марии Андреевой, Ольги Янцен, Василия Тимофеева и Валентины Андреевой.

Лучшим в секции якутской прозы назван Валерий Андросов из Якутска. Секция работала под руководством народного писателя Якутии Семена Попова – Тумата. Кроме того, отмечены произведения Николая Петрова (г. Якутск), Константина Васильева (Усть-Алданский улус), Натальи Ивановой (Чурапчинский улус), Натальи Рязанской (Амгинский улус).

Работа секции драмы под руководством народного писателя Якутии Василия Васильева — Харысхала проводится во второй раз, здесь для авторов не было предусмотрено ограничений по возрасту. В этом году поступило 6 заявок. Жюри отметило члена Союза писателей России Ираиду Попову, как отличного драматурга, лучшими назвали Утума Захарова и Ираиду Коркину – Чугдаара.

Среди начинающих литературных критиков руководитель секции писатель Николай Винокуров — Урсун отметил как лучшую Варвару Турнину, студентку СВФУ, положительно оценены работы Натальи Даниловой (СВФУ), Елены Антоновой — Күн Сиккиэрэ (Сунтарский улус), Татьяны Андросовой (СВФУ).

В секции детской литературы под руководством писателей Ариадны Борисовой и Евдокии Иринцеевой — Огдо лучшей названа Мария Винокурова из Якутска, также отмечены Анна Колосова (Усть-Алданский улус) и Мусьяна Сосина (Мегино-Кангаласский улус).

В секцию литератур малочисленных народов Севера под руководсвом Степана Сивцева поступило 7 заявок. Победителями стали эвенские литераторы Михаил Кривошапкин-Михаил Киргэмбис и Дария Мартынова-Дария Нэсени. Отмечены Анатолий Степанов-Ламутский (Эвено-Бытантайский улус), Августина Белолюбская (Усть-Майский район), Антонина Христофорова -Хагдаанай (Якутск) и Анна Семенова (Усть-Майский район).

В секцию русскоязычной литературы, где руководителями были Елена Овчарова и Сергей Москвитин, поступило 22 заявок, победителем стала Виктория Алексеевская (Нерюнгри), отмечены работы Гордея Спиридонова (г. Якутск), Михаила Слепцова (г. Якутск), Валерия Волкова (Усть-Майский район), Анны Пшенниковой (г. Якутск), Надежды Винокуровой (г. Якутск).

Работы отмеченных 30 авторов войдут в сборник молодых литераторов, также будут напечатаны в республиканских литературных журналах “Чолбон”, “Полярная звезда”.

Организаторы XXII республиканского совещания молодых писателей выражают благодарность министерству культуры и духовного развития РС (Я), министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я), партнерам — Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина, организации “Сахапечать”, издательству “Бичик” и др.

Справка: Республиканское совещание молодых писателей под эгидой Союза писателей Якутии проводится с 1998 года с целью выявления новых талантов. В разные годы участниками совещания были известные ныне якутские поэты Яна Байгожаева, Гаврил Андросов, Елизавета Мигалкина, Рустам Каженкин –Арчы Уола, Александра Попова – Долгура, Зинаида Архипова, прозаики Анатолий Слепцов, Аграфена Кузьмина, Ангелина Васильева и др. В связи с пандемией нынешнее совещание неоднократно переносилось, в итоге его провели в формате онлайн-конференции. Участники получили рецензии от руководителей секций по электронной почте.