Названы лучшие хоры Якутии

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ…

Сегодня музыка ищет пути к более конкретному выражению мысли, к более действенному влиянию на умы и сердца наших современников. Решением данной задачи, на мой взгляд, является хоровая музыка. В субботу, 15 февраля в историческом парке «Россия – моя история» состоялся республиканский конкурсный фестиваль патриотической песни «Слава тебе, Родина», старт которого был объявлен 11 декабря 2019 года на сцене ДК им. Кулаковского. Особенность грандиозного праздника хоров заключается в том, что он посвящён к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 90-летнему юбилею хормейстера Наяхинского хора Семёна ВАСИЛЬЕВА (1930-1977) и 75-летию основателя детского образцового ансамбля «Кэнчээри» Василия ПАРНИКОВА.

В конкурсе приняли 26 хоровых коллективов республики, представившие произведения на тему военных лет, песни послевоенного периода, где прозвучали песни советских композиторов и мелодистов Якутии, великолепные образцы русской и якутской народной песни.

Состав жюри был представлен ведущими хормейстерами и педагогами хорового исполнительского искусства: Т.Н. НЕТЕСОВОЙ (председатель жюри), Т.В. ПАВЛОВОЙ, С.И. ПРОТОПОПОВОЙ, Н.Е. ПОПОВОЙ, В.П. ИНДИГИРСКИМ.

Итоги решения жюри объявила председатель Якутского филиала Всероссийского хорового общества, заслуженный деятель искусств РС(Я) Татьяна Павлова. Высшую награду конкурса — Гран-При получил народный хор с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса (хорм. Г. ВАРЛАМОВА). Хору был вручён сертификат с правом на участие во Всероссийском фестивале любительских коллективов (г. Владивосток).

Победителями среди хоров со званием «Народный» поющих в академической манере пения стали:

ЛАУРЕАТЫ:

1 степени — Наяхинский хор им. С. Васильева (с. Балыктах Усть-Алданский улус) хорм. С. МИХАЙЛОВА, конц. С. ЛУКОВЦЕВ;

2 степени — Майинский хор (с. Майя, Мегино-Кангаласский улус) хорм. С. БОРИСОВА, конц. С. МАРКОВА;

3 степени — Борогонский хор (Борогонцы, Усть-Алданский улус) хорм. А. СЛЕПЦОВА, конц. С ЛУКОВЦЕВ;

ДИПЛОМАНТЫ:

1 степени — хор из г. Вилюйска Вилюйского улуса. хорм. О КОРЯКИНА, конц. И. ТУЛАСЫНОВ, В. ЕГОРОВА;

2 степени — хор ветеранов тыла и труда г. Якутск, хорм. Е.ПОПОВА, конц. Л. НИКОЛАЕВА;

3 степени — хор «Ньургуhун» с. Намцы Намского улуса. конц. ТАТАРИНОВ.

Победителями среди самодеятельных хоров, поющих в академической манере пения стали:

ЛАУРЕАТЫ:

1 степени — мужской студ. хор ЯПК им. Гоголева. хорм: А. ПИЛЕЦКАЯ, В. ЖИРКОВ, конц. М. СТЕПАНОВА;

2 степени — сводный хор музыкального отделения ЯПК хорм. А. ПИЛЕЦКАЯ, конц. А. НИКИФОРОВА;

3 степени — хор Чурапчинской улуса. Хорм. Е. ЛЫТКИНА, конц. Р.ГОГОЛЕВ;

ДИПЛОМЫ:

1 степени — смешанный хор Нюрбинского улуса. Хорм. А. ТЫХЕЕВА, конц. Е. ЕВСЕЕВА;

2 степени — академический хор СВФУ им. М. Аммосова. хорм. С. АНТОЕВА, конц. Д. СЕРГЕЕВА;

3 степени — хор ветеранов «Алгыс» (Чеппара, Чурапчинского улуса). хорм. М.ОБУТОВ, конц. Р. ГОГОЛЕВ.

Победители среди народных коллективов, поющих в народной манере пения

ЛАУРЕАТЫ:

1 степени — народный казачий хор (Якутск). хорм. Н. КАМАЛТЫНОВА, конц. Г. ОЩЕПКОВ;

2 степени — народный женский хор ДК «Маяк» п. Жатай. хорм. Г. ОЩЕПКО;

3 степени — народный хор «Раздолье» (Якутск) хорм. Л. ЯЙЛИЯН, муз. рук М. ПИГУР;

ДИПЛОМАНТЫ:

1 степени — Чепаринский мужской хор. (Чурапчинский) хорм. М. ОБУТОВА, конц. Р. ГОГОЛЕВ;

2 степени — Майинский народный хор (Мегино-Кангаласский) хорм. С. БОРИСОВА, ф-но С. МАРКОВА;

3 степени — Вилюйский народный хор (г. Вилюйск) хорм. О. КОРЯКИНА, конц. И ТУЛАСЫНОВ.

Победители среди самодеятельных коллективов, поющих в народной манере:

1 степени — Студенческий хор «Алгыс» СВФУ. Рук. Л. ЕФИМОВА (Якутск);

2 степени — женский хор «Вдохновение» ДК «Ритм» (Маган) хорм. Г. ОЩЕПКОВ;

3 степени — хор ветеранов ЦК им. М.П. Обутовой-Эверстовой (Тулагино). Хорм. Г. ПОПОВ

В большой конкурсной программе прозвучали великолепные образцы хоровой музыки советских, российских, якутских композиторов. В военной тематике исполненных песен были переданы и раскрыты героические образы и настроения. Из репертуара Семёна Васильева, некогда исполненные Наяхинским хором, прозвучали любимые якутским народом песни.

Стоит напомнить, что Наяхинский хор под управлением Семёна Гаврильевича Васильева в 50-е, 60-е годы занимал передовые позиции в Якутии. Оставленная им хоровая якутская школа многие годы пленяла культурой пения и дала импульсы для развития хоровой самодеятельности на многие годы, где мы с детства были знакомы с именами Марии и Акима БУРЦЕВЫХ, Светланы ГОГОЛЕВОЙ, Иннокентия БУРНАШЕВА, Марии РЕШЕТНИКОВОЙ, Василия ПАРНИКОВА и других. Ученик Семёна Гаврильевича известный руководитель детского образцового ансамбля «Кэнчээри» Василий Степанович Парников воистину прославил имя своего учителя. Совсем недавно «Кэнчээри» стал «Заслуженным коллективом народного творчества», который был создан в 1972 году. И на этот раз, Василий Степанович радовался большому празднику хоровой музыки, набирающий обороты из года в год.

В заключение программы праздника, проникая в умы и сердца всех присутствующих, были исполнены сводным хором (в составе которого насчитывалось тысячи человек с участием хора ГТОиБ (хорм. О. ПТИЦЫНА) широко известные песни военно-патриотической тематики. Кульминацией всего фестиваля хоровой песни стало выступление народного артиста Якутии, заслуженного артиста РФ, певца Победы Александра САМСОНОВА.

В грандиозном мероприятии со сводным хором также выступили известные певцы Якутии: Заслуженный артист РС(Я) Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, лауреат Всероссийских конкурсов Николай СПИРИДОНОВ.

Нельзя не отметить великолепное сопровождение оркестра национальных инструментов ГТТ им. Сергея Зверева — Кыыл Уола под управлением заслуженного деятеля искусств РС(Я) Николая ПЕТРОВА.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий Министерства культуры и духовного развития Якутии (Дир. С.С. СЕМЁНОВ), главного редактора журнала «АЙАР КУТ» (главный редактор и автор проекта Е.В. ИВАНОВ) за великолепную организацию культурно-массового мероприятия, прошедшего в рамках республиканского проекта «Модун куус» (Цифровой мемориал участия якутян в Великой Отечественной войне).

Кстати, увидел свет в День конкурса 4-й выпуск культорологического журнала «Айар Кут», посвящённый хоровому искусству и интересным событиям в сфере культуры и искусства Республики Саха (Якутия). Также есть сайт Ayarkyt.ru, материалы которого обязательно понравятся Вам, если вы любите свою культуру и гордитесь ею.

В заключение повторю свою основную мысль. Мы некуда не уйдём от того, что необходимо вернуться к коллективному пению, хоровому искусству, широкому распеву, к национальной интонации. Ведь хором ещё не исполнена далёкая наша национальная история, глубокие корни народной жизни, где много нравственности и чистоты человеческих отношений.