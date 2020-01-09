Названы лауреаты конкурса Союза журналистов Якутии

В Союзе журналистов Якутии подведены итоги профессионального конкурса журналистов и средств массовой информации по 14 номинациям. Торжественное вручение лауреатам премий Союза журналистов РС (Я) состоится 13 января на Бале прессы, посвященном Дню российской печати. Премия «Золотое перо» КОКОВИН Юрий Николаевич, фотокорреспондент редакции газеты «Индустрия Севера» (г.Нерюнгри). Премия «Золотой микрофон» (радиожурналисты) ПОПОВА Светлана Семеновна, шеф-редактор радиовещания НВК «Саха». Премия «Золотой микрофон» (тележурналисты) КОЛЕСОВ Олег Егорович-Талбан, редактор и ведущий телевидения НВК «Саха». Премия «Дебют года» Передача «Аһаҕас кэпсэтии» ГТРК «Саха». Премия «Дизайн года» ИВАНОВА Вера Васильевна, ответственный секретарь АУ РС (Я) РГ «Амма оло5о» Амгинского улуса. Премия «Издание года» (улусные СМИ) Газета «Дабаан» Кобяйского улуса (редактор-директор В.Эверстов). Премия «Издание года» (республиканские СМИ) Газета «Ил Тумэн» (и.о.главного редактора Е.Воробьева). Премия «Интернет-издание года» Сетевое издание YSIA.RU ОАО РИИХ «Сахамедиа» (генеральный директор А.Чертков). Премия «За результативность» БАРАШКОВА Татьяна Александровна, корреспондент редакции газеты «Она +» . Премия «Общественный корреспондент года» ПОНОМАРЕВ Иван Петрович, общественный корреспондент республиканских и улусных СМИ (Чурапчинский улус). Премия «Фото года» КОНОНОВ Василий Александрович, фоторепортер информационно-аналитического Управления Госсобрания РС (Я). Премия «Журналистское расследование года» СЕРГЕЕВА Туйаара Николаевна – Туйаара Сиккиэр, корреспондент газеты «Кыым». Премия «Медиа-персона года» МАРКОВ Олег Олегович, генеральный директор ГБУ НВК «Саха». Премия «Пресс-служба года» Пресс-служба Министерства финансов РС (Я).

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