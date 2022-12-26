Названы имена лауреатов выставки-конкурса ҺӨҔҮҤ

6 лауреатов выбрало жюри по итогам выставки-конкурса «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника», организованной Творческим объединением «Культура Якутии» в Smart-библиотеке. На выставке, которая продлится еще до конца декабря, представлено 28 работ 4 арт-групп и 24 индивидуальных авторов.

Прием заявок был объявлен еще осенью, художникам Якутии было предложено поразмыслить о восприятии, звучании, значении якутского языка. Поступило более 50 заявок, из которых отбор прошли 28, чьи работы оценило жюри: Михаил Старостин, график, живописец, заслуженный художник РФ, член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств, Наталья Николаева, живописец, член Союза художников России, отличник культуры РС(Я), Николай Павлов-Халан, руководитель постоянной комиссии по языку саха Совета по развитию языков при Ил Дархане РС(Я), лингвист, языковой активист, основатель якутской Википедии.

Работы поступили разные по жанру. Потому оргкомитетом и жюри было решено выбрать 6 лауреатов конкурса. Ими стали: Екатерина Шапошникова за работу “Хаар түстэ”, Василий Камшилин за работа “Письменность”, Александра Захарова за работу “Тыал”, Творческая группа (Айталина Морсуева, Екатерина Кузнецова, Лена Рожина) за работу “Мин тылым”, Эдита Степанова за работу “Олох”, Лариса и Мария Захаровы “Кырачааннарга халандаар”. Лауретам были вручены сертификаты на приобретение художественных товаров номиналом в 10 тысяч рублей.

Также призы были вручены от партнеров проекта: Союза художников РС(Я) (получили Александра Неустроева, Дора Айкуо Тихонова, Эрсан Мордовской, группа художников-ювелиров Натальи Намын, Христины Докторовой, Марианны Малардыровой, Татьяна Бурнашова, Екаетарина Суржанинова, Гаврил Никутов); Национальной библиотеки РС(Я) (Мира Аргунова, Йэн Сур, Наталья Христофорова, арт-группа «Үйэ»), Национального издательства “Айар” (Анна Саввина, группа художников-ювелиров, Сардаана Иванова), семьи Кулаковских (Феодосий Заровняев, Людмила Федорова, Хаарчаана Баппагай, творческая группа “Архетип”, Екатерина Суржанинова, Сардаана Иванова), депутата Государственного собрания «Ил Түмэн» Марии Христофоровой (получила Анна Саввина), телеведущего, журналиста Георгия Белоусова (получила Дора Айкуо Тихонова), фотографа Василия Кривошапкина (получила Людмила Федорова).

В рамках выставки в декабре прошли 5 мероприятий, это были встречи с художниками, поэтами, музыкантами, экскурсии с авторами. Команда организаторов благодарит всех участников проекта.

В названии выставки указаны буквы Һ, Ө, Ҕ, Ү, Ҥ, оказавшиеся под угрозой исчезновения в электронной переписке, организаторы призывают не забывать эти буквы, устанавливать якутскую клавиатуру, пользоваться ею. Это поспособствует сохранению якутского языка. Этой же цели посвящен арт-объект, установленный Творческим объединением «Культура Якутии» во дворе Национальной библиотеки РС(Я).

Проект реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив, Гранта Главы РС(Я). Партнеры проекта – Национальная библиотека РС(Я), Фонд развития инноваций РС(Я), Smart-библиотека.