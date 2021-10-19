Названы финалисты конкурса короткой прозы «Голоса полуночных земель»!

15 октября завершился первый этап работы жюри всероссийского конкурса короткой прозы «Голоса полуночных земель». Из 25 авторов, прошедших в

«длинный список», выбрали 7 финалистов. Ими стали:

• Алла Горбунова (г. Санкт-Петербург)

• Анна Валерьевна Горева (г. Кострома, Костромская обл.)

• Виктория Николаевна Ковалёва (г. Красноярск, Красноярский край)

• Андрей Борисович Королёв (г. Уфа, Башкортостан)

• Илья Николаевич Михайлов (г. Каргополь, Архангельская обл.)

• Андрей Александрович Салин (г. Ивантеевка, Московская обл.)

• Виктория Фоменко (г. Волгоград, Волгоградская обл.)

Максим Шмырёв, писатель, поэт, историк, автор романов «Гавань», «Устье», «Ключ», так прокомментировал свою работу в составе жюри конкурса:

«Я с большим удовольствием прочитал рассказы. Во-первых, в них много ветра, солнца, севера, а также ночи и моря. Во-вторых, они (большей частью) наполнены сильными людьми, а также зверями и рыбами, сказаниями

и снами. И, в-третьих – это совсем не чернуха, не позерская

самопрезентация авторами своих (как правило) скучноватых «я», а интересные захватывающие истории, емкие и звонкие – как револьверные патроны. Я благодарен организатору конкурса Анастасии Романовой за

приглашение в жюри и возможность открыть новых талантливых авторов «полуночных земель». Рекомендую прочесть их рассказы, опубликованные на сайте конкурса».

До конца октября жюри определит лауреата и двух победителей конкурса, которые получат денежные призы. Затем к работе приступят театральные режиссеры, чтобы превратить лучшие рассказы, присланные на конкурс, в

короткие спектакли и видеопостановки. Сценической интерпретацией произведений займется режиссер Архангельского молодежного театра Екатерина Малевская. Премьера видеозаписей театральных постановок состоится на сетевых площадках конкурса и проекта «Русское устье.

Северный путь» до конца года.

Открытый литературный конкурс короткой художественной прозы «Голоса полуночных земель» — часть межрегионального медиапроекта «Русское устье. Северный путь», который реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. Прием заявок на конкурс проходил с 5 июля по 14 сентября 2021 года. В конкурсе приняли участие 120 авторов из 35 регионов России, а также Белоруссии, Германии, Израиля.

Партнерами конкурса «Голоса полуночных земель» и проекта «Русское устье. Северный путь» стали: Министерство культуры Архангельской области, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Северный морской музей, Международный кинофестиваль «Arctic Open», киностудия «Увидеть море», Музей художественного освоения Арктики им А.А. Борисова, Московская губернская универсальная библиотека и телекомпания «НВК Саха».