Названы деревья, которые нужно высаживать в Якутии для восстановления леса

Изучить причины глобальных климатических изменений и найти меры по развитию экономики и других жизненных инфраструктур в сложившихся условиях – эта задача стояла перед учеными, прибывшими на научную конференцию по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая прошла с 22 по 24 марта в Якутии.

— Добиться улучшения экологической ситуации в отдаленных регионах России – первостепенная задача, о которой говорят не первый год, — считает председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Леса» Ольга Степченко. – Климатические изменения и лесные пожары, вызванные высокими температурами и засухой, пагубно влияют на лесные экосистемы.

В 2022 году на лессовосстановление в России было выделено более 2,4 млрд. рублей. Самый большой объем работы пришелся на Якутию. В регионе почти 84% территории составляют леса – чуть более 256,1 млн га. Только за прошлый год здесь было восстановлено около 150 тысяч га новых лесных насаждений. До 2025 года планируется восстановить еще свыше 380 тыс. га.

— Чтобы сохранить климатический баланс, необходимо высаживать деревья, — уверена Ольга Степченко. – Они способны поглощать углекислый газ и скапливать его внутри в виде углерода, что обеспечивает чистый воздух вокруг. Однако важно осуществить и последующий уход за лесными насаждениями, чтобы обеспечить высокий уровень приживаемости.

Для Якутии основные лесообразующие породы деревьев – это сосна, кедр, даурская лиственница, которую еще называют «северным дубом».

— Не стоит забывать, что Якутия – один из самых пожароопасных регионов России, — продолжает Ольга Степченко. — Да, здесь в большей степени происходит лессовосстановление естественным путем, однако помогать природе необходимо, а для этого надо убирать сгоревшие деревья, расчищать горельник, выкорчевывать корни, готовить почву к посадке саженцев. Через 2-3 года после проделанной работы на месте сгоревшего может появиться новый, зеленый лес.

Также эксперт напомнила о программах по лессовостановлению леса, благодаря которым удается соблюдать баланс выбытия и воспроизводства лесов, сформировать эффективную систему предотвращения и борьбы с лесными пожарами, внести вклад в достижение углеродной нейтральности и повысить природный потенциал российских лесов.