Названы адреса новых камер для фиксации нарушений ПДД в Якутии

Одним из перспективных направлений по безопасности дорожного движения, снижению уровня аварийности, сохранению человеческих жизней путем исполнения водителями соблюдения Правил дорожного движения является использование средств автоматизированной фиксации административных правонарушений, то есть аппаратно – программных комплексов.

В республике с начала года дополнительно установлены 33 автоматизированных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, фиксирующие административные правонарушения в области безопасности дорожного движения.

На перекрестках дорог Якутска, Мирного и Нерюнгри камеры фиксируют по нарушению проезда на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст.12.12 КоАП РФ), невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией (ч.2 ст.12.12 КоАП РФ), поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч.1 ст.12.16. КоАП РФ), выезд на встречную полосу движения ( ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ).

Места установки камер на перекрестках дорог г. Якутска, фиксирующие нарушения по непредоставлению преимущества пешеходам:

перекресток Пояркова – Кирова;

перекресток Пояркова — П.Алексеева;

перекресток Пояркова – Дзержинского;

перекресток Хабарова – Ленина;

перекресток Хабарова – Ярославкого;

перекресток Петровского – Лермонтова;

перекресток Сергеляхское ш – Красильникова;

перекресток Ф.Попова – Б. Чижика;

перекресток Петровского – Белинского.

Места установки камер на автодорогах регионального и федерального значения, фиксирующие нарушения скоростного режима ( ст. 12.9 КоАП РФ) и выезд на встречную полосу движения ( ч.4 ст.12.15 КоАП РФ):

автодорога «Умнас» 20 – 21 км. (рубеж), 23 км. – 24 км. (рубеж), 36 км., 50 км.; Олекминский район на 622 км. и 626 км.;

Покровский тракт 5 км., д.5 «а»;

Покровский тракт 6 км., д.2 «б»;

РАД «Нам» 11 км., 15 км. – 16 км. (рубеж), 23 км.;

Сергеляхское шоссе 10 км., д.5;

Сергеляхское шоссе 12 км., д.2;

Вилюйский тракт 5 км. д.1/1

а/д Якутск – Маган, на ул. Экспериментальная;

а/д «Амга» 173 км. – 178 км. (рубеж);

ул. Автодорожная, д.38/6 – д. 41 «а» (рубеж);

ул. Кальвица, д.9/1;

ул. Федора Попова, д.16;

ул. Стадухина, д.63 «в»;

ФАД «Лена» 386 км.

Все административные штрафы можно просмотреть в личном кабинете на портале государственных услуг и на официальном сайте ГИБДД.

Автолюбителям не следует забывать и о наличии возможности заплатить штраф с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Размер минимального административного взыскания составляет 500 рублей. На оплату штрафа должнику предоставляется 60 суток, после истечения которых материал передается в Федеральную службу судебных приставов. Именно, очень важно не упустить время, дающего для оплаты штрафа.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Административным кодексом, согласно ст. 20.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.