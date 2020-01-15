Названо новое место Чокуура Гаврильева

Замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Чокуур ГАВРИЛЬЕВ еще в конце прошлого года написал заявление об отставке. Поначалу в профессиональных кругах сочли, что его назначат руководителем «Сахапечати», но вопрос так долго не решался, что стало ясно, что все не так просто.

И вот, названо новое место работы Чокуура Гаврильева. Он возглавит пресс-службу Ил Тумэна. Об этом сообщил спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ во время делового завтрака с главными редакторами районных газет 14 января. В этот момент деловой завтрак за одним столом со спикером делили по правую руку его действовавший на тот момент пресс-секретарь, а по левую – заступающий на этот пост. В отличие от Константина ФЕДОРОВА, который вошел в команду спикера сразу по его избранию, и вскоре оттуда ушел, их не связывает личная дружба и близкое знакомство.

А как же Петр ВАСИЛЬЕВ, до сих пор руководивший пресс-службой Ил Тумэна? Он возглавит пресс-службу компании «Полиметалл», крупного добывающего предприятия.

— Я уже уволился с Ил Тумэна. Взял несколько дней отдыха. Как раз будет 9 дней матери… И с 20 января выхожу в «Полиметалл», — сообщил Петр Васильев.