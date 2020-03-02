Названо имя самой авторитетной женщины-политика Якутии

В воскресенье завершилось на нашем сайте голосование «Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии?». И сейчас мы поделимся результатами самого честного и независимого голосования:

Самой авторитетной женщиной-политиком в Якутии является народный депутат Феодосия Габышева! За нее отдано большинство голосов читателей!

Как видно — пятерку самых авторитетных женщин-политиков Якутии замыкает мэр Якутска Сардана Авксентьева. Такие результаты интернет- голосования.

Биография самой авторитетной женщины-политика Якутии:

Дата рождения: 11 ноября.

Место рождения: с.Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР.

Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, профессор.

Членство в общественных объединениях и движениях:

Член Совета по развитию языков в Республике Саха (Якутия)

Председатель общественно-политического клуба «Женщины-парламентарии»

Член Совета Республиканской общественной организации «Ассоциация Олонхо»

Член Общественной организации «Лига «Женщины-ученые Якутии»

Трудовая деятельность:

08.1977-08.1981 – учительница Сунтарской средней школы №2 Сунтарского района ЯАССР

08.1981-11.1990 – младший научный сотрудник Якутского филиала НИИ нацшкол Министерства просвещения РСФСР

11.1990-07.1991 – старший научный сотрудник Якутского филиала НИИ нацшкол Министерства просвещения РСФСР

07.1991-05.1992 – ведущий научный сотрудник Якутского филиала Института национальных проблем образования

05.1992-04.1994 – учёный-секретарь НИИ нацшкол Республики Саха (Якутия)

04.1994-01.1998 – начальник службы учебно-методического и издательского обеспечения Министерства образования РС(Я)

01.1998-09.2002 – начальник отдела Министерства образования РС(Я)

09.2002-03.2003 – начальник Управления Министерства образования РС(Я)

03.2003-06.2010 – министр образования РС(Я)

06.2010-10.2014 – заместитель Председателя Правительства РС(Я)

10.2014-12.2016 – министр образования РС(Я)

12.2016-09.2018 – первый заместитель министра образования РС(Я)

С 09.2018 – народный депутат РС(Я)

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.