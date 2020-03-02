Названо имя самой авторитетной женщины-политика Якутии
В воскресенье завершилось на нашем сайте голосование «Кто самая авторитетная женщина-политик в Якутии?». И сейчас мы поделимся результатами самого честного и независимого голосования:
Самой авторитетной женщиной-политиком в Якутии является народный депутат Феодосия Габышева! За нее отдано большинство голосов читателей!
Как видно — пятерку самых авторитетных женщин-политиков Якутии замыкает мэр Якутска Сардана Авксентьева. Такие результаты интернет- голосования.
Биография самой авторитетной женщины-политика Якутии:
Дата рождения: 11 ноября.
Место рождения: с.Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР.
Ученая степень, звание: доктор педагогических наук, профессор.
Членство в общественных объединениях и движениях:
- Член Совета по развитию языков в Республике Саха (Якутия)
- Председатель общественно-политического клуба «Женщины-парламентарии»
- Член Совета Республиканской общественной организации «Ассоциация Олонхо»
- Член Общественной организации «Лига «Женщины-ученые Якутии»
Трудовая деятельность:
08.1977-08.1981 – учительница Сунтарской средней школы №2 Сунтарского района ЯАССР
08.1981-11.1990 – младший научный сотрудник Якутского филиала НИИ нацшкол Министерства просвещения РСФСР
11.1990-07.1991 – старший научный сотрудник Якутского филиала НИИ нацшкол Министерства просвещения РСФСР
07.1991-05.1992 – ведущий научный сотрудник Якутского филиала Института национальных проблем образования
05.1992-04.1994 – учёный-секретарь НИИ нацшкол Республики Саха (Якутия)
04.1994-01.1998 – начальник службы учебно-методического и издательского обеспечения Министерства образования РС(Я)
01.1998-09.2002 – начальник отдела Министерства образования РС(Я)
09.2002-03.2003 – начальник Управления Министерства образования РС(Я)
03.2003-06.2010 – министр образования РС(Я)
06.2010-10.2014 – заместитель Председателя Правительства РС(Я)
10.2014-12.2016 – министр образования РС(Я)
12.2016-09.2018 – первый заместитель министра образования РС(Я)
С 09.2018 – народный депутат РС(Я)
Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.
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