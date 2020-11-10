Названо имя победительницы конкурса «Мисс УИС»

За право обладать высоким титулом самой профессиональной, талантливой и красивой боролись представительницы прекрасного пола от учреждений и Управления.

В состав жюри вошли врио начальника УФСИН Василий СЕДРИСЕВ и другие сотрудники, председатель ветеранской организации УФСИН Герман ТИТОВ; доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств, режиссер, постановщик и театральный продюсер Галина КАРАСЕВА.

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Ранее девушки уже ответили на вопросы по содержанию нормативно-правовых актов Российской Федерации; продемонстрировали умения метко стрелять и выполнять боевые приемы борьбы, а также уровень физической подготовленности.

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Творческий этап состязания состоялся в музейном комплексе «Россия – моя история». Здесь участницы с артистизмом и искренностью представили визитные карточки и поделились тем, почему они любят свою профессию; рассказали о родном крае, продемонстрировав национальные костюмы; мастерски исполнили художественные номера. В конкурсе «Ночь в музее» они предстали в образе музейных экспонатов, «оживив» их на сцене с помощью различных художественных средств.

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Также традиционно они приняли участие в дефиле в форме и вечерних платьях.

По итогам конкурса номинации «Очарование» удостоена старший инспектор по особым поручениям отдела кадров и воспитательной работы с личным составом УФСИН Олеся Спиридонова;

номинации «Грация» — младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 3 Александра НАРАХАЕВА;

номинаций «Профессионализм» и «Вдохновение» — младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 1 Анастасия ПОХИЛКА;

номинации «Элегантность» — младший инспектор отдела охраны лечебно-исправительного учреждения № 5 Харитина ЕГОРОВА.

Первой и второй вице-мисс стали младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 7 Светлана Харлампьева и инспектор отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции Туйара ЛЕВИНА.

Звания «Мисс УИС» удостоена оперуполномоченный оперативной группы колонии-поселения № 2 Анна ФЕДОРОВА. И за нее же проголосовало наибольшее количество подписчиков в официальном аккаунте Инстаграм УФСИН, поэтому по праву ей присвоена номинация «Мисс зрительских симпатий».

Анна Федорова представит региональное Управление на Всероссийском конкурсе «Мисс УИС» в июне следующего года.