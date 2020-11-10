10.11.2020
09:30
216

Красота & Здоровье

Названо имя победительницы конкурса «Мисс УИС»

За право обладать высоким титулом самой профессиональной, талантливой и красивой боролись представительницы прекрасного пола от учреждений и Управления.

В состав жюри вошли врио начальника УФСИН Василий СЕДРИСЕВ и другие сотрудники, председатель ветеранской организации УФСИН Герман ТИТОВ; доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств, режиссер, постановщик и театральный продюсер Галина КАРАСЕВА.

00181 00311 00441jpg 00911
1 из 4

Ранее девушки уже ответили на вопросы по содержанию нормативно-правовых актов Российской Федерации; продемонстрировали умения метко стрелять и выполнять боевые приемы борьбы, а также уровень физической подготовленности.

01721 01991 02091 02341
1 из 4

Творческий этап состязания состоялся в музейном комплексе «Россия – моя история». Здесь участницы с артистизмом и искренностью представили визитные карточки и поделились тем, почему они любят свою профессию; рассказали о родном крае, продемонстрировав национальные костюмы; мастерски исполнили художественные номера. В конкурсе «Ночь в музее» они предстали в образе музейных экспонатов, «оживив» их на сцене с помощью различных художественных средств.

03311 03671 03781 03811 04321
1 из 5

Также традиционно они приняли участие в дефиле в форме и вечерних платьях. 

По итогам конкурса номинации «Очарование» удостоена старший инспектор по особым поручениям отдела кадров и воспитательной работы с личным составом УФСИН Олеся Спиридонова;

номинации «Грация» —  младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 3 Александра НАРАХАЕВА;

номинаций «Профессионализм» и «Вдохновение» — младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 1 Анастасия ПОХИЛКА;

номинации «Элегантность» — младший инспектор отдела охраны лечебно-исправительного учреждения № 5 Харитина ЕГОРОВА.

Первой и второй вице-мисс стали младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 7 Светлана Харлампьева и  инспектор отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции Туйара ЛЕВИНА.

Звания «Мисс УИС» удостоена оперуполномоченный оперативной группы колонии-поселения № 2 Анна ФЕДОРОВА. И за нее же проголосовало наибольшее количество подписчиков в официальном аккаунте Инстаграм УФСИН, поэтому по праву ей присвоена номинация «Мисс зрительских симпатий».

Анна Федорова представит региональное Управление на Всероссийском конкурсе «Мисс УИС» в июне следующего года.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх