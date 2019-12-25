Названо имя нового руководителя НХМ Якутии

Стало известно, что в конкурсе на замещение должности генерального директора Национального художественного музея выиграла Влада ТИМОФЕЕВА.

Напомним, что на конкурс на замещение должности руководителя НХМ была подана 21 заявка. Участники прошли тест, представили видеопрезентацию, защитили свои проекты по развитию Национального художественного музея, приняли участие в деловой игре.

В финал после всех конкурсных этапов прошли три кандидата — Юлия КРАВЦОВА, Влада Тимофеева и Андрей МАРТЫНОВ.

Лучше всех себя показала Влада Тимофеева, заместитель директора Национального художественного музея Якутии по научной работе.

В министерстве культуры и духовного развития региона готовится приказ о ее назначении.

Влада Тимофеева — заместитель директора по научной деятельности Национального художественного музея. В 1994 году окончила Якутское художественное училище им. Романова, в 2000 году — факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. Герцена. С 2000 года преподает в ЯХУ им. Романова. В 2005 году окончила аспирантуру в Институте гуманитарных исследований Академии наук РС(Я). В 2006 году получила ученую степень кандидата искусствоведения в Российском институте культурологии в Москве.