Названа возможная причина крупного пожара в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за сутки:

14 декабря 2020 г. в 23.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Игнатьева в с.Петровка Мегино-Кангаласского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 30 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, виновное лицо хозяин, ущерб устанавливается.

15 декабря 2020 г. в 07.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на ул.Сельская в с.Намцы Намского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо хозяин, ущерб устанавливается.

15 декабря 2020 г. в 09.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гараже на ул.Разрезовская в г.Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, из гаража шел дым. В результате пожара сгорел мусор в гараже на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

15 декабря в г. Якутск по улице 50 лет Советской армии, произошел пожар в торговом доме «Исток». По повышенному рангу пожара к месту вызова незамедлительно прибыли 66 человек и 14 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию к месту вызова в складском помещении наблюдалось интенсивное задымление, наличие высокой пожарной нагрузки способствовало интенсивному распространению пожара, с выходом огня на кровлю здания, тем самым создавая угрозу для рядом стоящих зданий. Тушение пожара осложнялось объемно-планировочными особенностями здания, интенсивным задымлением и экстремально низкой температурой наружного воздуха в столице. Но благодаря профессиональным и оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 450 кв.м., Погибших и пострадавших нет. Предположительная причина пожара короткое замыкание греющего кабеля. Виновник и ущерб устанавливается.

15 декабря 2020 г. в 11.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 6-этажом КПД на ул.Бестужева-Марлинского в г.Якутск. В результате пожара огнем поврежден утеплитель трубы у дома на площади 0,1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновник устанавливается.

15 декабря 2020 г. в 16.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Чертогова в п.Хандыга Томпонского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж, пристрой, а/м на общей площади 52 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо хозяин, ущерб устанавливается.

15 декабря 2020 г. в 19.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гараже на ул.Магистральная в п.Нижний куранах Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 7 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!