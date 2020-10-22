Названа причина смерти летчика из Якутии в Екатеринбурге

фото с осмотра места происшествия

Причиной смерти летчика из Якутии Руслана ВАЛЕЕВА, тело которого нашли в Екатеринбурге, стало одно из ранений в область шеи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, согласно результатам судмедэкспертизы, остальные травмы, найденные на теле 28-летнего молодого человека, не смертельны, передает znak.com

СКР продолжает расследование обстоятельств гибели Валеева.

Руслан Валеев приехал в Екатеринбург из Якутии в командировку для повышения квалификации, в которую его отправила авиакомпания «Полярные авиалинии». В уральской столице он заболел, его госпитализировали в городскую больницу № 1. Оттуда он ушел днем 13 октября, с тех пор его никто не видел.

фото с осмотра места происшествия

Утром 20 октября тело Валеева обнаружил за гаражами охранник жилого комплекса на улице Розы Люксембург в самом центре Екатеринбурга. По словам источника Znak.com, на теле летчика были обнаружены травмы горла и живота. Как утверждает наш собеседник, сначала силовики предполагали, что у мужчины перерезано горло. Затем появилась версия, что он перелезал через забор, напоролся на штыри, упал и истек кровью.

По факту смерти человека СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).