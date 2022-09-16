16.09.2022
13:05
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Общество

Названа причина сбоя приложения «Умный транспорт»

Мобильное приложение «Умный транспорт», в реальном времени показывающий движение автобусов в Якутске, не работает из-за поломки сервера, передает ЦУР Якутии. 

«В доме, где находится диспетчерская служба, ведется капитальный ремонт. В результате проведения сварочных работ, произошло небольшое замыкание, сервер вышел из строя», — сообщили в Центральной диспетчерской службе столицы. 

В диспетчерской службе добавили, что неполадки в работе приложения будут устранены до конца недели.


Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14

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