16.09.2022
13:05
161
Общество
Названа причина сбоя приложения «Умный транспорт»
Мобильное приложение «Умный транспорт», в реальном времени показывающий движение автобусов в Якутске, не работает из-за поломки сервера, передает ЦУР Якутии.
«В доме, где находится диспетчерская служба, ведется капитальный ремонт. В результате проведения сварочных работ, произошло небольшое замыкание, сервер вышел из строя», — сообщили в Центральной диспетчерской службе столицы.
В диспетчерской службе добавили, что неполадки в работе приложения будут устранены до конца недели.
Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14
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