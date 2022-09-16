Названа причина сбоя приложения «Умный транспорт»

Мобильное приложение «Умный транспорт», в реальном времени показывающий движение автобусов в Якутске, не работает из-за поломки сервера, передает ЦУР Якутии. «В доме, где находится диспетчерская служба, ведется капитальный ремонт. В результате проведения сварочных работ, произошло небольшое замыкание, сервер вышел из строя», — сообщили в Центральной диспетчерской службе столицы. В диспетчерской службе добавили, что неполадки в работе приложения будут устранены до конца недели.



Фото: пресс-службы Источник: ЦУР Якутии tsur14

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх