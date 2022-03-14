14.03.2022
20:49
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Происшествия

Названа причина пожара в Мархе с человеческими жертвами

Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и ее малолетнего сына на пожаре в пригороде Якутска

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту обнаружения тел 39-летней женщины и ее 4-летнего сына при тушении пожара в частном жилом доме, расположенном на ул. Новоподгорная в микрорайоне Марха.

Сообщение об обнаружении тел поступило в следственные органы 13 марта 2022 года около 15 часов 20 минут. На место выезжала следственно-оперативная группа под руководством старшего следователя СКР, которая провела осмотр места происшествия, опросы и иные неотложные проверочные мероприятия.

Согласно данным экспертных исследований, причиной смерти женщины и ребенка явилось отравление угарным газом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки холодильника.

В ходе следствия будет проведен комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

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Фото: фото СО по г. Якутску СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия
Источник: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1663910/
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