Названа причина пожара в центре Якутска

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора в п. Чульман и г. Нерюнгри Нерюнгринского района. Общая площадь горения 28 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

28 августа 2019 г. 03.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Гилюйская в п. Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 10 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 августа 2019 г. в 10.33 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 6-ти этажном строящемся здании на улице Ойунского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с окна шел черный дым и был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждено помещение охраны на 2-м этаже по всей площади. Общая площадь 15 кв.м. Пожарными спасен 1 строящийся объект. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 августа 2019 г. в 15.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит стог сена на улице Юбилейная в с. Петровка Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел стог сена. В результате пожара огнем поврежден стог сена 6 тонн и наружная стена гаража на площади 2 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 августа 2019 г. в 15.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят кооперативные гаражи на 7 боксов на улице Ярославского в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли гаражей шел дым. В результате пожара огнем повреждены: кровля кооперативных гаражей на площади 60 кв.м., мусорные баки на площади 5 кв.м. Общая площадь 65 кв.м. Причина предположительно — неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 августа 2019 г. в 17.01 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Алданская в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена баня внутри на площади 10 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 августа 2019 г. в 19.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме на улице Лесная в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 110 кв.м., стены, перегородки, перекрытия на площади 10 кв.м. Общая площадь пожара 120 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

28 августа 2019 г. в 21.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на дачном секторе СОТ «Энергетик» в Нерюнгринском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с кровли бани шел дым. В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение, частично кровля на общей площади 5 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!