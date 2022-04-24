24.04.2022
20:43
602
Происшествия
Названа причина пожара в 10-этажке Якутска
Прокуратурой Якутска организована проверка по сообщению о пожаре под жилым домом по ул. Пояркова, д.18. Предварительно установлено, что причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём.
В результате пожара поврежден фасад многоквартирного жилого дома. Погибших нет.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, причин и условий способствовавших возникновению пожара.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Фото: пресс-службы прокуратуры Якутии.
Источник: ИА YakutiaMedia.
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