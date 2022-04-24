Названа причина пожара в 10-этажке Якутска

Прокуратурой Якутска организована проверка по сообщению о пожаре под жилым домом по ул. Пояркова, д.18. Предварительно установлено, что причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём.

В результате пожара поврежден фасад многоквартирного жилого дома. Погибших нет.

В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, причин и условий способствовавших возникновению пожара.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.