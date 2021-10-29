Названа предварительная причина смертельного пожара в Верхневилюйске

Прокуратура Верхневилюйского района проводит проверку по факту произошедшего 29.10.2021 пожара в одной из квартир деревянного 2-х этажного 16-квартирного дома, расположенного в с. Верхневилюйск.

В результате пожара погибли двое граждан, предварительной причиной смерти является отравление угарным газом. Госпитализированы в учреждение здравоохранения 3 малолетних детей.

На место пожара выезжал прокурор Верхневилюйского района. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрических устройств.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинения вреда несовершеннолетним.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.