29.10.2021
15:08
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Происшествия

Названа предварительная причина смертельного пожара в Верхневилюйске

Прокуратура Верхневилюйского района проводит проверку по факту произошедшего 29.10.2021 пожара в одной из квартир деревянного 2-х этажного 16-квартирного дома, расположенного в с. Верхневилюйск.

В результате пожара погибли двое граждан, предварительной причиной смерти является отравление угарным газом. Госпитализированы в учреждение здравоохранения 3 малолетних детей.  

На место пожара выезжал прокурор Верхневилюйского района.  Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрических устройств.   

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинения вреда несовершеннолетним.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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