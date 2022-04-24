24.04.2022
13:19
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Красота & Здоровье

Названа победительница конкурса «Весна Якутска — 2022»!

В субботу, 23 апреля в Якутске в ресто баре @krysha_ykt прошел городской конкурс красоты @miss_vesna_ykt_2022.

Победителем конкурса «Мисс Весна Якутска-2022» стала прекрасная Ксения Шеина.

I вице-мисс конкурса «Мисс Весна Якутска-2022» — великолепная Дария Горохова.

Звание II вице-мисс конкурса «Мисс Весна Якутска-2022» получила очаровательная Татьяна Немытышева.

Выход девушек в купальниках

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Фото: телеграм канал @PRanyamedia.
Источник: телеграм канал @PRanyamedia.
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