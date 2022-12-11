Назвaнa главнaя миссия Aвгyстины Филипповой  

Великой дочери Земли Олонхо посвящается!

Мое эссе посвящено гордости страны Олонхо — великому художнику-модельеру всех времён и народов Августине Николаевне Филипповой! Августине Николаевне в следующем 2023 году исполняется 75 лет и 55 лет ее творческой деятельности.

Да, именно всех времён и народов! Это в полной мере доказало ее творчество!

Всех времён — потому, что ее творчество это гимн не только истории национального костюма нашего народа с времён давних и далеких до нынешнего времени. Возможно, через ее художественные замыслы мы можем уловить ещё и нотки будущего, чего-то космического, пока нами непонятого и неосязаемого.

Всех народов — потому, что ее творчество представлено не только якутской национальной одеждой, но и одеждой народов мира. В том числе и национальной одеждой великого русского народа, пропущенной через призму творчества гениaльного Александра Сергеевича Пушкина.

Будучи маленькой девочкой, каждый вечер перед сном я имела привычку нашептывать про себя выдуманную сказку, какую-нибудь историю. Особенно после прочитанных сказок и рассказов известных писателей. Я рисовала в своей маленькой головке какие-то воображаемые замки, красивых людей в прекрасных одеяниях… Видя работы Августины Филипповой, ловлю себя на мысли, что наконец-то сбылась детская мечта — и я увидела, соприкоснулась с той красотой, которую каждый хотя бы раз мечтает увидеть и лицезреть! Я с полной уверенностью могу сказать, что все творчество Августины Филипповой пронизано вселенской любовью ко всему, что ее окружает: любовью к людям, природе, красоте, искусству!

Все ее высокое искусство, полет ее творческой мысли подчинены одной цели: увековечить и донести до людей, до будущих поколений философию народной мудрости, основанной на вековых традициях, в том числе на традициях народного костюма!

Все ее творчество — это торжество полёта художественной мысли, уникального сочетания вкуса и этнического интеллекта! Я всегда удивляюсь и пытаюсь найти ответ на один мучающий меня вопрос: откуда у дочери северного народа, который живет в стране, где 7 месяцев — 212 дней в году зима и понятно, что глаза наши привыкли, в основном, к монохромной гамме, свойство видеть такое многообразие красок и образов?! Но каким-то непонятным образом Августина Филиппова радикально перечёркивает эту, казалось бы, закономерность! Она своим прекрасным искусством дарит нам такое буйство красок, такие невообразимые, никогда не повторяющиеся узоры и линии, которых я ни разу раньше не встречала!

Боже, я каждый раз нахожусь в состоянии полного экстаза, когда удается побывать на ее творческих вечерах, видеть ее костюмы, из глаз, просто вне зависимости от моей воли, текут слезы радости, восторга и преклонения! Слезы от реального сопричастия к чуду, имя которому — Величие искусства!

Каждый ее Костюм, картины, скульптуры, каждое ее творение — это произведение высокого искусства! Искусства, значение которого мы, скорее всего, пока в достаточной мере не осознаем, не осознаем его влияния, уже оформленного, состоявшегося влияния на нашу культуру, на наш язык, на нашу каждодневную жизнь, в конце концов. И это самое главное — влияние творчества Августины Филипповой на наше этническое самосознание как народа Саха!

Мы с Августиной Николаевной близко познакомились сравнительно недавно, лет 6 назад. Впервые ее увидев, я была поражена ее женской красотой, величавой статью, каким-то неуловимым налетом аристократизма! Августина Филиппова для меня прежде всего пример настоящей женщины — всегда подтянутой, с безупречной внешностью, с подобранными с безупречным вкусом нарядами и аксессуарами. При более близком знакомстве с ней, я открыла для себя ещё более глубокие грани ее человеческой натуры, воистину высокие качества, отличающие людей такого ранга!

И вот эта ее внутренняя красота, внутренняя содержательность и сила в полной мере раскрываются в ее Творениях! Каждый ее образ имеет свою философскую сущность, раскрывающую народную мудрость, целомудрие и такт!

Я всегда поражаюсь тому, как она создаёт свои образы! Однажды она мне рассказала, что эти образы сначала приходят ей во сне. Иногда это происходит в моменты каких-либо экстремальных ситуаций, и именно тогда она запоминает, как бы фотографирует эти образы и навеки запечатлевает в глубинах своей уникальной памяти каждую деталь, до мельчайших подробностей…

Для среднестатистического человека — это нереальная вещь. Это свойство и признак уникальности! И таких образов, таких костюмов, еще пока реально не созданных, я думаю, предостаточно!

Более того, сегодня с разрешения самой Августины Николаевны, я хочу раскрыть одну тайну: несколько лет назад она во время операции перенесла клиническую смерть и в этот момент увидела удивительный образ Үрүҥ Аар Тойон (Высшего бога народа Саха), который явился ей в величественном образе, облаченном в великолепное одеяние, сверкающее яркими узорами и каменьями, ослепляющими взор — настолько они были величественны, ярки и красивы! Августина Николаевна тогда запомнила и помнит по сей день каждую деталь этого великолепного одеяния, достойного Үрүҥ Аар Тойона! И тогда она тихим, но пронизывающим душу голосом сказала мне: «Видимо, это моя Миссия на этой земле — воплотить в реальность этот Великий Образ!».

Но для реального его создания, конечно же, нужны большие финансовые средства, которых не в состоянии осилить один человек.

Наш народ Саха — очень чувствительный и неравнодушный, добрый и отзывчивый. Мы можем даже всем миром отлить свой «Оскар» из чистого серебра для Леонардо ли Каприо (кстати, долларового миллионера), только потому, что нам показалось несправедливым так долго его держать без премии «Оскар»!

А теперь о нашем, о своем! Не хотелось бы, чтобы наш народ повторил иудейскую ошибку, упомянутую в Библейской притче об Иисусе Христе: «Нет пророка в своем Отечестве!».

В 2019 г. на Санкт-Петербургском VIII Международном культурном форуме было объявлено о создании Фонда Августины Филипповой. И это была инициатива не нашей республики, а российской стороны — представителей российской элиты от искусства, таких как: Михаил Пиотровский, Николай Цискаридзе, Сергей Африка Бугаев и других, впечатленных и изумленных силой ее таланта. Эту идею поддержала творческая интеллигенция нашей республики. Фонд начал пока свои первые шаги, очень тихо, пока мелкими шажками, пока без всяких средств, практически существуя только на бумаге… Мечтой этого Фонда является создание Дома моды Августины Филипповой!

Думаю, настал день и час, когда наш народ должен выразить слова благодарности своей талантливой дочери. Вдохновенный труд которой каждый раз превозносит до небес искусство, фольклор якутского народа на российской и международной арене, вызывая чувство гордости за Отчизну и за ее Великих людей! Пришло время дать возможность великой дочери нашего народа, гордости России воплотить в жизнь свою Миссию — создать Образ Үрүҥ Аар Тойона!

Вдохнув Жизнь в этот Образ Великого Бога народа Саха, мы получим обновленное ощущение своего самосознания как народа, являющегося проводником Идеи единения Духа и Силы через бережное сохранение фольклора и этнического интеллекта, так необходимое именно сейчас!

Виват, Августина!!! Виват величию народной традиции и фольклора! Виват творческому полёту и великому таланту!