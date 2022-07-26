26.07.2022
16:31
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Образование

Названа дата окончания строительства школы в Чокурдахе

В посёлке Чокурдах продолжается строительство новой школы на 275 мест. Ход строительства школы проинспектировал глава Якутии Айсен Николаев, который находится в Аллаиховском районе с командировкой.

«Сегодня мы посмотрели, как идет строительство школы, последние два года работы идут очень интенсивно. Я поставил задачу перед правительством, чтобы к 1 сентября следующего года объект был уже введен», — сказал Айсен Николаев.

Подрядчикам предстоит завершить утепление стяжек в этом году, чтобы перейти к отделке и обустройству детской спортивной площадки. Строительные материалы завезены на объект автозимником, дополнительный объём материалов для внутренних работ поставят в посёлок в ближайшее время.

Рабочие выполняют работы по утеплению и стяжке первого и второго этажей, устройству крыльца. Планируется выезд бригады сантехников и электриков.  

Фото: Марии Васильевой (ЯСИА)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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