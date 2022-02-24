Названа дата официального открытия горнолыжного склона в Алдане

Ранее назначенная дата запуска спортобъекта была отменена в связи с низкими температурами. Мероприятие состоится на территории РСШОР по лыжному спорту в районе КЭК «Сэвэки» — сообщает алданскийрабочий.рф

Тем временем компания «Селигдар» и Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе холдинга.

Соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на развитие лыжного спорта и спортивной отрасли в регионе, в том числе путем материальной и информационной поддержки РСШОР по лыжному спорту. «Селигдар» обеспечит биатлонистов и лыжников юношеской сборной комплектами современной лыжной формы, будет поддерживать спортивные мероприятия, в которых принимает участие спортивное учреждение. Также «Селигдар» запустит индивидуальные стипендиальные программы для воспитанников школы на период 2022-2023 гг.

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