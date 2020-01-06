Назван виновный в пожаре на Сергеляхе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 января 2020 г. в 11.36 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Молодежная в с.Бяди Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом. В результате пожара огнем поврежден частный дом на общей площади 72 кв.м

05 января 2020 г. 12.11 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж, на улице Сергеляхское шоссе 8 км в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем поврежден гараж на общей площади 24 кв.м. Причина — короткое замыкание электронагревательного прибора. Виновное лицо хозяин. Ущерб устанавливается.

05 января 2020 г. 16.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Героя Степанова в с.Хампа Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела котельная и веранда изнутри. В результате пожара огнем повреждены стены котельной и веранды на общей площади 36 кв.м.. Причина предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

05 января 2020 г. 22.26 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Ленская в с. Верхний Бестях. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел частный дом с верандой. В результате пожара огнем поврежден частный дом на общей площади 60 кв.м.. Причина предположительно неправильная эксплуатация печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!