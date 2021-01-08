Назван виновник пожара в Якутске

07 января 2021 г. в 18.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль на 202 мкрн. в Якутске.

На момент прибытия пожарного подразделения, горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 2 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание в моторном отсеке. Виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

На ликвидацию пожара привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники.