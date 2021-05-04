04.05.2021
10:10
129
Происшествия
Назван виновник пожара в Ленске
3 мая 2021 г. в 21.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании дачного домика на ул.Лена в Ленске Ленского района Якутии.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горела дача. В результате пожара огнем повреждена кровля дома на площади 30 кв.м. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.
Спасено 2 рядом стоящих строений. На ликвидацию пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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