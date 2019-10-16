Назван уровень повышения пенсий в Якутии

С 2019 года в России начали действовать новые правила, предусматривающие постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Как сообщил управляющий Отделением ПФР по РС(Я) Георгий СТЕПАНОВ, общее количество назначений пенсий в республике сократилось на 22% по сравнению с прошлым годом — с 12 268 до 9 537. При этом в среднем по России данное сокращение составило 55%, что практически в 2,5 раза выше, чем в Якутии.

«Если по всей России количество новых назначений пенсий по старости в сравнении с прошлым годом сократилось на 68%, то в республике оно составило всего 34%. То есть, можно сказать, что повышение пенсионного возраста коснулось в два раза меньшего количества якутян», – отметил он.

По словам Степанова, в отличие от предыдущих лет индексация пенсий в 2019 году произведена в размере намного большем, чем сложившийся уровень инфляции:

«В январе мы проиндексировали на 7,05% страховые пенсии всех неработающих пенсионеров – это почти 140 тысяч человек. В августе скорректированы размеры страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. С первого апреля повышены все размеры социальных пенсий».

Средний размер страховых пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, увеличился на 977 рублей. Пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем по республике на 1 445 рублей.

«Следующая индексация ожидается в январе. Она тоже будет произведена всем неработающим пенсионерам. Параметры составят 6,6%, что выше уровня прогнозируемой инфляции», – добавил Степанов.

В 2019 году произведено повышение размера пенсий для жителей сельской местности, отработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве. По информации Отделения ПФР по РС(Я), в регионе подобное повышение получили более 3,5 тысячи человек. Георгий Степанов подчеркнул, что для соответствующего перерасчета размера пенсии до конца 2019 года граждане имеют возможность предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту проживания документы, свидетельствующие о наличии необходимого стажа работы.