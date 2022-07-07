07.07.2022
17:55
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Якутск

Назван срок завершения реконструкции памятника Ленину

В Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) поступило извещение о начале реконструкции памятника В.И. Ленину в городе Якутске. Реконструкция памятника проводится в два этапа: первый этап работ до сентября 2022 года, второй этап до декабря 2023 года. В настоящее время начаты подготовительные работы.

«По проекту предусмотрены установка нового фундамента, замена и демонтаж облицовочных гранитных плит постамента и трибун с устройством водоотводных лотков, замена бетонного обрамления цветочных клумб, асфальтового покрытия площади. Саму скульптуру почистят, устранят на ней налет и дефекты, нанесут защитное покрытие», — сообщил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

Напомним, что бронзовый памятник В.И. Ленину в Якутске является культурным наследием регионального значения и был открыт в 1967 году. Общая высота памятника составляет 14,6 метра, высота постамента  — 8,5 метра, высота скульптуры — 6,0 метров.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Управления госстройжилнадзора РС(Я)

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