Назван состав сборной Якутии на ЧР по вольной борьбе

Сборная Республики Саха (Якутия) по вольной борьбе приступила к завершающей стадии подготовки на чемпионат России. Смотр сильнейших вольников страны в этом году примет столица Республики Тыва – Кызыл.

«На чемпионате страны в Кызыле предварительно выступят 25 спортсменов от нашей республики, — сообщил «Спорту Якутии» главный тренер Александр Оконешников. – Команда провела сборы в Алдане на базе Центра спортивной подготовки лыжников. С этой недели приступили к заключительному этапу подготовки. Тренировки проходят в ЦСП «Триумф». Проживают и питаются спортсмены также на базе Центра спортивной подготовки сборных команд».

Состав сборной Республики Саха (Якутия) на чемпионат России-2022:

57 кг: Петр Копылов, Алексей Копылов, Федор Постников, Уйгулан Иванов, Айаал Белолюбский, Дьулустан Федотов, Харысхал Григорьев

61 кг: Петр Константинов, Дмитрий Аксенов, Семен Владимиров

65 кг: Ньургун Александров, Айхаан Антонов, Александр Иванов

70 кг: Виктор Рассадин, Константин Капрынов, Албан Аввакумов, Айсен Потапов, Егор Захаров, Вальтер Владимиров

74 кг: Константин Власов, Тимур Николаев

79 кг: Герман Устинов

92 кг: Ньургун Сергин

125 кг: Андрей Аронов, Никита Хабаров

Добавим, что с 2019 года якутские борцы не могут завоевать медалей чемпионата России. В последний раз Михаил Иванов становился бронзовым призером на чемпионате в Сочи. В последующих двух турнирах в Наро-Фоминске и Улан-Удэ призов у нас не было. Надеемся, что неприятная для якутского болельщика серия без медалей завершится на чемпионате в Кызыле-2022.