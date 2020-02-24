Назван самый мужественный депутат Ил Тумэна
В преддверие главного мужского праздника в России — на портале прошло голосование: кто самый мужественный депутат Ил Тумэна?
Голосование прошло с 17 по 24 февраля 2020 года. И по мнению читателей самым мужественным народным избранником Якутии является — Михаил ЭВЕРСТОВ! За него проголосовало 32% проголосовавших (более 32 тысячи)!
Биография самого мужественного депутата Ил Тумэна:
- Эверстов Михаил Ильич: Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28
- Дата рождения: 16 апреля 1958 года
- Место рождения: с. Кобяй Кобяйского района Якутской АССР
- Образование: высшее, кандидат экономических наук
- Специальность: юриспруденция, организация правоохранительной деятельности
- Место работы: советник генерального директора АО «Теплоэнергосервис»
- Заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Образование:
- 1999 — Академия управления МВД России, юрист-организатор;
- 2000 — присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Трудовая деятельность:
- 1982-1980 гг. — рабочий совхоза «Кобяйский»;
- 1980-1982 гг. — служба в рядах Советской Армии;
- 1982-1984 гг. — препаратор, старший лаборант кафедры Инженерно-технического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;
- 1984-1999 гг. — служба в органах внутренних дел;
- 1999-2007 гг. — заместитель начальника Управления безопасности, помощник Президента, помощник вице-президента АК «АЛРОСА»;
- 2007-2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва;
- 2014-2016 гг. — советник Президента РС(Я);
- 01-05.2016 г. — заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти ОАО «Алроса-газ»;
- 2016-2017 гг. — заместитель директора по взаимодействию с улусами и районами АК «АЛРОСА»;
- С 08.2017 г. по настоящее время советник генерального директора АО «Теплоэнергосервис».
Награды и звания:
- Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
- Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).
- Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва.
- Народный депутат Республики Саха (Якутия) III, VI созывов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кто самый мужественный депутат Ил Тумэна?
- 56. Эверстов Михаил Ильич32%, 32 981 ответов
- 28. Мамедов Алиш Забид-оглы21%, 21 215 ответов
- 10. Гоголев Петр Васильевич11%, 11 551 ответов
- 19. Жирков Александр Николаевич11%, 11 458 ответов
- 48. Слепцов Иван Иванович4%, 3 609 ответов
- 51. Федоров Виктор Николаевич3%, 3 147 ответов
- 2. Аммосов Петр Револьдович2%, 2 512 ответов
- 14. Гуляев Михаил Дмитриевич2%, 2 435 ответов
- 52. Федотов Руслан Еремеевич2%, 2 149 ответов
- 40. Пинигин Павел Павлович2%, 2 117 ответов
- 34. Николаев Мичил Кимович2%, 1 609 ответов
- 16. Дорогань Андрей Николаевич1%, 1 177 ответов
- 25. Лебедев Виктор Николаевич1%, 659 ответов
- 31. Никитин Семен Иванович1%, 629 ответов
- 38. Перфильев Евгений Андреевич0%, 436 ответов
- 8. Васильев Геннадий Анатольевич0%, 387 ответов
- 18. Ефимов Яков Ананьевич0%, 359 ответов
- 55. Членов Владимир Михайлович0%, 307 ответов
- 37. Парахин Гаврил Павлович0%, 288 ответов
- 15. Данилов Иван Иванович0%, 283 ответов
- 30. Находкин Андрей Михайлович0%, 276 ответов
- 32. Николаев Андрей Юрьевич0%, 236 ответов
- 46. Семенов Дмитрий Александрович0%, 223 ответов
- 57. Юмшанов Петр Петрович0%, 180 ответов
- 6. Березин Семен Максимович0%, 169 ответов
- 42. Прокопьев Владимир Михайлович0%, 167 ответов
- 23. Ксенофонтов Павел Валериевич0%, 151 ответов
- 17. Еремеев Алексей Ильич0%, 151 ответов
- 4. Афанасьев Софрон Антонович0%, 136 ответов
- 35. Николаев Юрий Михайлович0%, 131 ответов
- 1. Алексеев Гаврил Николаевич0%, 119 ответов
- 3. Андреев Иван Иванович0%, 96 ответов
- 9. Гоголев Александр Васильевич0%, 94 ответов
- 24. Ларионов Сергей Александрович0%, 93 ответов
- 13. Губарев Виктор Николаевич0%, 85 ответов
- 5. Баишев Юрий Петрович0%, 75 ответов
- 45. Семенов Аркадий Анатольевич0%, 59 ответов
- 47. Семерков Валентин Игоревич0%, 55 ответов
- 26. Лютый Валерий Алексеевич0%, 53 ответов
- 54. Чичигинаров Владимир Ильич0%, 52 ответов
- 53. Филиппов Семен Васильевич0%, 49 ответов
- 50. Смирнов Александр Александрович0%, 48 ответов
- 49. Слоик Александр Степанович0%, 46 ответов
- 29. Местников Василий Александрович0%, 45 ответов
- 39. Петров Павел Петрович0%, 40 ответов
- 36. Никонов Сергей Александрович0%, 40 ответов
- 41. Пискунов Олег Владимирович0%, 39 ответов
- 20. Зорин Родион Капитонович0%, 36 ответов
- 22. Кошуков Александр Андреевич0%, 24 ответов
- 43. Пустовой Олег Александрович0%, 20 ответов
- 33. Николаев Арсентий Прокопьевич0%, 17 ответов
- 12. Григорьев Юрий Иннокентьевич0%, 17 ответов
- 44. Романов Иннокентий Иванович0%, 17 ответов
- 27. Макаров Вячеслав Сергеевич0%, 16 ответов
- 11. Григорьев Игорь Иннокентьевич0%, 15 ответов
- 21. Кожухов Евгений Романович0%, 13 ответов
- 7. Богданов Владимир Николаевич0%, 11 ответов
Всего голосов: 102 402Архив опросов
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