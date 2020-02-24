Назван самый мужественный депутат Ил Тумэна

В преддверие главного мужского праздника в России — на портале прошло голосование: кто самый мужественный депутат Ил Тумэна? Голосование прошло с 17 по 24 февраля 2020 года. И по мнению читателей самым мужественным народным избранником Якутии является — Михаил ЭВЕРСТОВ! За него проголосовало 32% проголосовавших (более 32 тысячи)! Биография самого мужественного депутата Ил Тумэна: Эверстов Михаил Ильич: Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28

Дата рождения: 16 апреля 1958 года

Место рождения: с. Кобяй Кобяйского района Якутской АССР

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Специальность: юриспруденция, организация правоохранительной деятельности

Место работы: советник генерального директора АО «Теплоэнергосервис»

Заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Образование: 1999 — Академия управления МВД России, юрист-организатор;

2000 — присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Трудовая деятельность: 1982-1980 гг. — рабочий совхоза «Кобяйский»;

1980-1982 гг. — служба в рядах Советской Армии;

1982-1984 гг. — препаратор, старший лаборант кафедры Инженерно-технического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;

1984-1999 гг. — служба в органах внутренних дел;

1999-2007 гг. — заместитель начальника Управления безопасности, помощник Президента, помощник вице-президента АК «АЛРОСА»;

2007-2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва;

2014-2016 гг. — советник Президента РС(Я);

01-05.2016 г. — заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти ОАО «Алроса-газ»;

2016-2017 гг. — заместитель директора по взаимодействию с улусами и районами АК «АЛРОСА»;

С 08.2017 г. по настоящее время советник генерального директора АО «Теплоэнергосервис». Награды и звания: Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),

Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва.

Народный депутат Республики Саха (Якутия) III, VI созывов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кто самый мужественный депутат Ил Тумэна? 56. Эверстов Михаил Ильич 32%, 32 981 ответов

28. Мамедов Алиш Забид-оглы 21%, 21 215 ответов

10. Гоголев Петр Васильевич 11%, 11 551 ответов

19. Жирков Александр Николаевич 11%, 11 458 ответов

48. Слепцов Иван Иванович 4%, 3 609 ответов

51. Федоров Виктор Николаевич 3%, 3 147 ответов

2. Аммосов Петр Револьдович 2%, 2 512 ответов

14. Гуляев Михаил Дмитриевич 2%, 2 435 ответов

52. Федотов Руслан Еремеевич 2%, 2 149 ответов

40. Пинигин Павел Павлович 2%, 2 117 ответов

34. Николаев Мичил Кимович 2%, 1 609 ответов

16. Дорогань Андрей Николаевич 1%, 1 177 ответов

25. Лебедев Виктор Николаевич 1%, 659 ответов

31. Никитин Семен Иванович 1%, 629 ответов

38. Перфильев Евгений Андреевич 0%, 436 ответов

8. Васильев Геннадий Анатольевич 0%, 387 ответов

18. Ефимов Яков Ананьевич 0%, 359 ответов

55. Членов Владимир Михайлович 0%, 307 ответов

37. Парахин Гаврил Павлович 0%, 288 ответов

15. Данилов Иван Иванович 0%, 283 ответов

30. Находкин Андрей Михайлович 0%, 276 ответов

32. Николаев Андрей Юрьевич 0%, 236 ответов

46. Семенов Дмитрий Александрович 0%, 223 ответов

57. Юмшанов Петр Петрович 0%, 180 ответов

6. Березин Семен Максимович 0%, 169 ответов

42. Прокопьев Владимир Михайлович 0%, 167 ответов

23. Ксенофонтов Павел Валериевич 0%, 151 ответов

17. Еремеев Алексей Ильич 0%, 151 ответов

4. Афанасьев Софрон Антонович 0%, 136 ответов

35. Николаев Юрий Михайлович 0%, 131 ответов

1. Алексеев Гаврил Николаевич 0%, 119 ответов

3. Андреев Иван Иванович 0%, 96 ответов

9. Гоголев Александр Васильевич 0%, 94 ответов

24. Ларионов Сергей Александрович 0%, 93 ответов

13. Губарев Виктор Николаевич 0%, 85 ответов

5. Баишев Юрий Петрович 0%, 75 ответов

45. Семенов Аркадий Анатольевич 0%, 59 ответов

47. Семерков Валентин Игоревич 0%, 55 ответов

26. Лютый Валерий Алексеевич 0%, 53 ответов

54. Чичигинаров Владимир Ильич 0%, 52 ответов

53. Филиппов Семен Васильевич 0%, 49 ответов

50. Смирнов Александр Александрович 0%, 48 ответов

49. Слоик Александр Степанович 0%, 46 ответов

29. Местников Василий Александрович 0%, 45 ответов

39. Петров Павел Петрович 0%, 40 ответов

36. Никонов Сергей Александрович 0%, 40 ответов

41. Пискунов Олег Владимирович 0%, 39 ответов

20. Зорин Родион Капитонович 0%, 36 ответов

22. Кошуков Александр Андреевич 0%, 24 ответов

43. Пустовой Олег Александрович 0%, 20 ответов

33. Николаев Арсентий Прокопьевич 0%, 17 ответов

12. Григорьев Юрий Иннокентьевич 0%, 17 ответов

44. Романов Иннокентий Иванович 0%, 17 ответов

27. Макаров Вячеслав Сергеевич 0%, 16 ответов

11. Григорьев Игорь Иннокентьевич 0%, 15 ответов

21. Кожухов Евгений Романович 0%, 13 ответов

7. Богданов Владимир Николаевич 0%, 11 ответов Всего голосов: 102 402 Архив опросов Загрузка ... Загрузка ...

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