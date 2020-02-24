24.02.2020
21:01
281

Опрос

Назван самый мужественный депутат Ил Тумэна

ил тумэн

В преддверие главного мужского праздника в России — на портале прошло голосование: кто самый мужественный депутат Ил Тумэна?

Голосование прошло с 17 по 24 февраля 2020 года. И по мнению читателей самым мужественным народным избранником Якутии является — Михаил ЭВЕРСТОВ! За него проголосовало 32% проголосовавших (более 32 тысячи)!

Биография самого мужественного депутата Ил Тумэна:

  • Эверстов Михаил Ильич: Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28
  • Дата рождения: 16 апреля 1958 года
  • Место рождения: с. Кобяй Кобяйского района Якутской АССР
  • Образование: высшее, кандидат экономических наук
  • Специальность: юриспруденция, организация правоохранительной деятельности
  • Место работы: советник генерального директора АО «Теплоэнергосервис»
  • Заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Образование:

  • 1999 — Академия управления МВД России, юрист-организатор;
  • 2000 — присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Трудовая деятельность:

  • 1982-1980 гг. — рабочий совхоза «Кобяйский»;
  • 1980-1982 гг. — служба в рядах Советской Армии;
  • 1982-1984 гг. — препаратор, старший лаборант кафедры Инженерно-технического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова;
  • 1984-1999 гг. — служба в органах внутренних дел;
  • 1999-2007 гг. — заместитель начальника Управления безопасности, помощник Президента, помощник вице-президента АК «АЛРОСА»;
  • 2007-2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва;
  • 2014-2016 гг. — советник Президента РС(Я);
  • 01-05.2016 г. — заместитель генерального директора по связям с государственными органами власти ОАО «Алроса-газ»;
  • 2016-2017 гг. — заместитель директора по взаимодействию с улусами и районами АК «АЛРОСА»;
  • С 08.2017 г. по настоящее время советник генерального директора АО «Теплоэнергосервис».

Награды и звания:

  • Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я),
  • Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).
  • Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва.
  • Народный депутат Республики Саха (Якутия) III, VI созывов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кто самый мужественный депутат Ил Тумэна?
  • 56. Эверстов Михаил Ильич
    32%, 32 981 ответов
  • 28. Мамедов Алиш Забид-оглы
    21%, 21 215 ответов
  • 10. Гоголев Петр Васильевич
    11%, 11 551 ответов
  • 19. Жирков Александр Николаевич
    11%, 11 458 ответов
  • 48. Слепцов Иван Иванович
    4%, 3 609 ответов
  • 51. Федоров Виктор Николаевич
    3%, 3 147 ответов
  • 2. Аммосов Петр Револьдович
    2%, 2 512 ответов
  • 14. Гуляев Михаил Дмитриевич
    2%, 2 435 ответов
  • 52. Федотов Руслан Еремеевич
    2%, 2 149 ответов
  • 40. Пинигин Павел Павлович
    2%, 2 117 ответов
  • 34. Николаев Мичил Кимович
    2%, 1 609 ответов
  • 16. Дорогань Андрей Николаевич
    1%, 1 177 ответов
  • 25. Лебедев Виктор Николаевич
    1%, 659 ответов
  • 31. Никитин Семен Иванович
    1%, 629 ответов
  • 38. Перфильев Евгений Андреевич
    0%, 436 ответов
  • 8. Васильев Геннадий Анатольевич
    0%, 387 ответов
  • 18. Ефимов Яков Ананьевич
    0%, 359 ответов
  • 55. Членов Владимир Михайлович
    0%, 307 ответов
  • 37. Парахин Гаврил Павлович
    0%, 288 ответов
  • 15. Данилов Иван Иванович
    0%, 283 ответов
  • 30. Находкин Андрей Михайлович
    0%, 276 ответов
  • 32. Николаев Андрей Юрьевич
    0%, 236 ответов
  • 46. Семенов Дмитрий Александрович
    0%, 223 ответов
  • 57. Юмшанов Петр Петрович
    0%, 180 ответов
  • 6. Березин Семен Максимович
    0%, 169 ответов
  • 42. Прокопьев Владимир Михайлович
    0%, 167 ответов
  • 23. Ксенофонтов Павел Валериевич
    0%, 151 ответов
  • 17. Еремеев Алексей Ильич
    0%, 151 ответов
  • 4. Афанасьев Софрон Антонович
    0%, 136 ответов
  • 35. Николаев Юрий Михайлович
    0%, 131 ответов
  • 1. Алексеев Гаврил Николаевич
    0%, 119 ответов
  • 3. Андреев Иван Иванович
    0%, 96 ответов
  • 9. Гоголев Александр Васильевич
    0%, 94 ответов
  • 24. Ларионов Сергей Александрович
    0%, 93 ответов
  • 13. Губарев Виктор Николаевич
    0%, 85 ответов
  • 5. Баишев Юрий Петрович
    0%, 75 ответов
  • 45. Семенов Аркадий Анатольевич
    0%, 59 ответов
  • 47. Семерков Валентин Игоревич
    0%, 55 ответов
  • 26. Лютый Валерий Алексеевич
    0%, 53 ответов
  • 54. Чичигинаров Владимир Ильич
    0%, 52 ответов
  • 53. Филиппов Семен Васильевич
    0%, 49 ответов
  • 50. Смирнов Александр Александрович
    0%, 48 ответов
  • 49. Слоик Александр Степанович
    0%, 46 ответов
  • 29. Местников Василий Александрович
    0%, 45 ответов
  • 39. Петров Павел Петрович
    0%, 40 ответов
  • 36. Никонов Сергей Александрович
    0%, 40 ответов
  • 41. Пискунов Олег Владимирович
    0%, 39 ответов
  • 20. Зорин Родион Капитонович
    0%, 36 ответов
  • 22. Кошуков Александр Андреевич
    0%, 24 ответов
  • 43. Пустовой Олег Александрович
    0%, 20 ответов
  • 33. Николаев Арсентий Прокопьевич
    0%, 17 ответов
  • 12. Григорьев Юрий Иннокентьевич
    0%, 17 ответов
  • 44. Романов Иннокентий Иванович
    0%, 17 ответов
  • 27. Макаров Вячеслав Сергеевич
    0%, 16 ответов
  • 11. Григорьев Игорь Иннокентьевич
    0%, 15 ответов
  • 21. Кожухов Евгений Романович
    0%, 13 ответов
  • 7. Богданов Владимир Николаевич
    0%, 11 ответов
Всего голосов: 102 402
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