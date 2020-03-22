Назван победитель праймериз в Хангалассе

Наслега Хангаласского улуса единогласно поддержали Федора Борисова

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На предварительном голосовании партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на досрочных выборах главы муниципального района «Хангаласский улус» представители всех наслегов района поддержали Федора БОРИСОВА, сообщает пресс-центр МР «Хангаласский улус»

Также большинство голосов на предварительном голосовании отдали за главу МО «Мальжагарский 2-й наслег» Александра АЛЕКСЕЕВА.

Отметим, что политсовет Хангаласского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял решение провести предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на досрочных выборах по модели №4, в котором приняли участие только члены партии, представляющие все наслега улуса. Данное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в республике и в Хангаласском улусе.

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