22.03.2020
18:43
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Политика

Назван победитель праймериз в Хангалассе

Наслега Хангаласского улуса единогласно поддержали Федора Борисова

На предварительном голосовании партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на досрочных выборах главы муниципального района «Хангаласский улус» представители всех наслегов района поддержали Федора БОРИСОВА, сообщает пресс-центр МР «Хангаласский улус»

Также большинство голосов на предварительном голосовании отдали за главу МО «Мальжагарский 2-й наслег» Александра АЛЕКСЕЕВА.

Отметим, что политсовет Хангаласского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принял решение провести предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов на досрочных выборах по модели №4, в котором приняли участие только члены партии, представляющие все наслега улуса. Данное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в республике и в Хангаласском улусе.

Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
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