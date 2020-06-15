Назван победитель праймериз на главу Хангаласса

В 7 улусах Якутии состоялись предварительные голосования

14 июня предварительные голосования прошли Абыйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Оймяконском, Усть-Майском и Хангаласском улусах, сообщает пресс-служба ЯРО ВПП ЕР.

Партия определилась с кандидатами на должности глав сельских поселений, улусных центров, одного главы улуса и представительных органов улусов и поселений. Всего было зарегистрировано 47 кандидатов на должность глав сельских поселений, 319 кандидатов на должность депутатов муниципального уровня.

Крупное предварительное голосование состоялось в Хангаласском улусе — определился кандидат от партии на должность главы улуса. С весомым преимуществом кандидатом от «Единой России» стал Олег ИРИНЕЕВ. Ему оказали доверие 59,09% выборщиков.

«Из-за эпидемиологической ситуации, предварительные голосования провели по 4-й модели. Организационные комитеты на местах утвердили списки выборщиков из числа коренных жителей и уважаемых граждан, обладающих большим авторитетом. Всего было образовано 33 счетных участков, работали более 100 членов участковых счетных комиссий. ПГ прошли со строгим соблюдением безопасности здоровья выборщиков», — рассказал Петр ШАМАЕВ, и.о. I-го заместителя руководителя регионального исполкома ЯРО партии «Единая Россия».

Напомним, ранее 31 мая состоялись ПГ в тех районах, где ситуация с коронавирусом стабильна. Тогда партия определилась с кандидатами в 20 улусах. Кроме того, на 28 июня ожидается очередная волна праймериз еще в нескольких улусах.

Всего партии “Единая Россия” предстоит определиться со своими кандидатами на должности 104 глав и 1012 депутатов в более 130 муниципальных образованиях в 28 улусах республики.