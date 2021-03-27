Открой рот: Назван победитель отборочного тура чемпионата по чтению вслух в Якутске

Им стала стала Анна Пшенникова, журналист-фрилансер

Сегодня, 27 марта, в Историческом зале Национальной библиотеки Якутии состоялся республиканский отборочный этап чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот».

Первое место заняла Анна Пшенникова, журналист -фрилансер. В мае она примет участие в финале конференции чемпионата «Открой рот» в Иркутске.

«Невероятно приятно принять участие в таком конкурсе! Участники поразили меня своим тонким пониманием литературы. В каждый текст они вкладывали эмоции, и от этого любой отрывок приобретал новые оттенки, начинал играть удивительными красками. Победить в таком соревновании, конечно, приятно, и я постараюсь максимально достойно представить республику в следующем этапе. Спасибо организаторам за чудесную атмосферу!», — поделилась Анна Пшенникова.

Все остальные участники получили вторые места.

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«Открой Рот» и «Страницы» — это вид спорта, в котором нет третьего места. Здесь действует принцип Winner Takes It All, а все остальные занимают второе место. У нас общее главное — любовь к книгам и чтению.

В финале чемпионата также приняли участие Александр Андросов, чтец аудиокниг и Дана Бубякина, журналист.

Жюри отметили важность умения передать эмоциональную, интонационную и логическую стороны содержания текста, уловить жанровую особенность.

Членами жюри выступили: руководитель студии ЛогоСтарт Андрей Адамов, писатель и радиоведущий Максим Эверстов и заведущая Центром библиотечно-информационного обслуживания Светлана Попова.

«Все участники отборочного этапа выступили сегодня очень хорошо, все они — победители, продолжайте в том же духе, не бросайте чтение вслух», — отметили организаторы чемпионата.

Кроме дипломов, все участники получили призы – промокоды на 14 дней в онлайн библиотеку «Книжный клуб MyBook» mybook.ru. Победителю также предоставляется промокод на 14 и на 30 дней, промокоды суммируются. Плюс к этому, вручается сертификат со скидкой 18 % в онлайн магазине MyShop.ru.

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» проводится в Якутии третий год. Национальная библиотека РС (Я) является региональным координатором чемпионата.

«Открой Рот» проходит в России с 2011 года. Соревнования по красивому чтению проходят в более чем в 200 городах России. Официальный организатор Чемпионата — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».