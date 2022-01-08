Названы победители музыкальной премии «Урдэл-2021»!

В рождественский вечер 7 января в прямом эфире НВК САХА подведены итоги музыкальной премии «Урдэл». В 8-ой раз вручается эта премия исполнителям лучших песен ушедшего года. Номинантами премии «Урдэл» становятся исполнители наиболее популярных песен, прошедших ротацию на радиостанции «Тэтим».

Еще в октябре прошлого года звезда якутской эстрады Виктор ИВАНОВ — Сиэйэ Уола с песней «Отуу Уота» набрал большое количество голосов и первым прошел в финал музыкальной премии «Урдэл».

По положению музыкальной премии, голосует как экспертное жюри, так и зрители. Певцы выступали потоками каждую неделю.

Сиэйэ Уола удержал преимущество, и 7 января получил главный приз музыкальной премии «Урдэл» и сертификат на 100 000 рублей за исполнение песни, ставшей самой популярной. Как помнят якутяне, Виктор Иванов пережил трудные испытания… Летом 2020-го он вышел на свободу. А по итогам 2021-го, благодаря своему таланту, он снова на коне! Судьбу музыкальной премии решает, в том числе, и зрительское голосование, то есть это поистине любовь народа к талантливому певцу.

Получая главный приз VIII музыкальной премии «Урдэл», Сиэйэ Уола признался, что он очень взволнован. Звезда поблагодарил весь якутский народ, своих земляков-сунтарцев, жителей Вилюйской группы улусов, мать, отца и жену, а также всех, кто его поддерживает.

Участники конкурса на VIII музыкальную премию «Урдэл» из Сунтарского улуса.

Урдэл – 2021

«Лучшая мелодия» — УМСУУРА

«Лучший автор» — Ирина КОЛОДЕЗНИКОВА — ЫМЫЫ

«Лучший клип» — Любовь ГОТОВЦЕВА

«Новое имя» — Карина ПОПОВА

Главные призы:

«При зрительских симпатий» — Кирилл МАТВЕЕВ (8125 голосов)

«Главный победитель» – Виктор ИВАНОВ — Сиэйэ Уола с песней на стихи Леонида Попов «Отуу уота».

Оперативно сообщил номинации «Урдэл» — 2021 в своем фейсбуке известный журналист Владислав КОРОТОВ.