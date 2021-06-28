28.06.2021
23:31
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Спорт
Назван победитель конных скачек на приз главы Якутии
Майн Кениг завоевал первое место на конных скачках на главный приз главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, передает телеканал «Якутия 24».
Жеребец 2013 года рождения, представляющий Чурапчинский район, одержал уже третью победу на данных скачках. Жокеем является Анатолий КУЛИЧКИН.
Вторым пришел Блэк Джет, представляющий Мегино-Кангаласский район, третьим — Шторм Барс из Намского района.
Состязания состоялись на ипподроме в местности Үс Хатыҥ сегодня, 28 июня. Общий призовой фонд составил пять миллионов рублей.
В борьбе за звание сильнейшего скакуна 2021 года боролись десять лучших жеребцов республики.
Фото: Якутия24
Источник: Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/sport/glavnyij-priz-na-skachki-glavyi-yakutii-vyiigral-majn-kenig
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