Назван победитель Игр Дыгына!

Ханалас Хотойо Егор Филиппов түөрт төгүллээх Дыгын оонньууларын кыайыылааҕа!!!✊️✊️✊️✊️👏👏👏👍💪 Иккис Артем Варданян, уhус Леонид Филиппов👏👏👏Кыайыылаахха 1.000.000 уу харчынан бириис туттардылар👍👍👍 Маладьыас!!!! Ата5ар эчэйиилээх сылдьан кытаанах санаатын кердерен кыайыан кыайда✊️✊️✊️