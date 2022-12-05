Назван обладатель гран-при «Вкус Якутии — 2022»

В Якутске 4 декабря объявили победителя IX гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Гран-при вручили ресторану «Махтал», передает Ассоциация гостеприимства республики.

— Номинация «За лучшую презентацию дегустационного сета» досталась ресторану «Аврора».

— Номинацию «За оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете» получил ресторан «Орто Дойду».

— Номинацию «За сохранение национальных традиций в приготовлении блюд» также получил ресторан «Махтал». Шеф-повар ресторана Алексей Федоров получил стажировку в Москве за инновации и новые технологии в кулинарном искусстве.

— Приз за лучший сервис и обслуживание достался ресторану «Высота 160». Также ресторан «Высота 160» отметили призом за лучшее сочетание местных продуктов в блюдах.

«Вкус Якутии» стал основой развития гастрономического туризма в республике, создает региональную идентичность. Рестораторы, туроператоры, отельеры и местные производители объединились, чтобы создать единый бренд Якутии, показать гостеприимство якутян.

«Благодаря фестивалю появилось понятие сетов, в ресторанах появляются новые услуги — такие, как гастроужины. Открылся первый в мире центр арктической строганины. В гостиницах начали подавать якутские завтраки», — рассказал генеральный директор Агентства развития туризма и территориального маркетинга Якутии Дмитрий Громов.

Министр предпринимательства республики Тимур Ханды отметил, что правительство республики уделяет большое внимание развитию туризма, и фестиваль «Вкус Якутии» вносит большой вклад в это дело.

«Вкус Якутии» — пожалуй, самое яркое, красочное событие фестиваля «Зима начинается с Якутии». Это праздник всех жителей республики», — говорит председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова.

Председатель жюри вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по гастрономическому, винному и агротуризму Екатерина Шаповалова отметила высокий уровень проведения фестиваля и подготовки участников.

Фестиваль «Вкус Якутии» – самый популярный фестиваль республики, который создает яркие, эмоциональные впечатления для гостей. Мероприятие является площадкой для реализации своих творческих идей шеф-поваров, развития гастрономической культуры, популяризации национальной кухни среди жителей и гостей Якутии. «Вкус Якутии» входит в национальный календарь событий России.

Фестиваль состоялся благодаря поддержке Агентства развития туризма и территориального маркетинга республики.