Назван лучший журнал Печатного двора Якутии!

На межрегиональной выставке-ярмарке «Печатный двор» художественно-литературный журнал «Чолбон» награжден дипломом I степени в номинации «Периодическое издание». Мероприятие прошло 26-27 августа в г. Якутске. В выставке-ярмарке приняли участие издательство «Фолиант» из Казахстана, книгоиздатели Москвы, а также заочно участвовали издательства из Татарстана, Башкортостана, Кавказа, печатные издания центральной России и Сибири. Всего на конкурс по 10 номинациям поступило более 200 работ.

Гаврил Андросов – главный редактор журнала «Чолбон»:

Редакция нашего журнала «Чолбон» продолжает традиции, заложенные еще со времен первого редактора А.И.Софронова–Алампа – это стремление в полной мере охватить прошлое, настоящее и будущее якутской литературы и стать ее летописью. Работа с современном темпе жизни требует и современных решений. И для наших читателей мы составили электронный архив журнала cholbon.online, где они могут найти все произведения и статьи, вышедшие с первого номера в 1926 году. В честь 95-летия журнала организовали выставку в Мемориальном Доме-музее М. К. Аммосова, которая отражает богатейшую историю издания. Также совместно со студентами Якутского колледжа культуры и искусств поставили театральную композицию. Тесно сотрудничаем с нашими читателями, проживающими в улусах, ездим в творческие командировки, выпускаем специальные номера, сборники творческих объединений, организовываем круглые столы по вопросам художественного перевода и критики.

Мы благодарны всем нашим читателям, которые со времен своих дедушек и бабушек, матерей и отцов постоянно читают наш журнал, живут и воспитывают своих детей в духе патриотизма. Также выражаем благодарность всем нашим авторам, членам редколлегии за то, что вы стали непосредственными участниками этой победы! Солнце освещает землю, «Чолбон» – народ саха!