Назван лучший способ общения с телефонными мошенниками

Юрист Уткин: беседу с мошенниками по телефону следует максимально быстро закончить. Об этом сообщает РИА Новости.

Никаких “черных списков”, конечно же, нет — даже если вы начнете ругаться и грозить, ссылаясь на высокопоставленных представителей власти, вам все равно будут звонить другие аферисты со схожими предложениями. Поэтому лучший способ — говорить с незнакомцами мало, сдержанно, и максимально быстро завершать беседу, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По его словам, следует понимать, что нет никаких лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами, а деньги через онлайн-банк снять просто невозможно. Как правило, этими трюками часто оперируют мошенники. Услышав подобное, лучше положить трубку и перезвонить в банк.

«Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста», — напомнил собеседник агентства.

Не стоит тратить на аферистов время и нервы, ругаться, грозить законами и связями — если ваш телефон находится в базах, которые сотрудники банков “сливают” на сторону, звонки будут продолжаться.

Как правило, для этого используется ip-телефония, так что вычислить “колл-центр” будет достаточно непросто даже правоохранительным органам.