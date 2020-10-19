Назван лучший повар Чурапчинского улуса

В Чурапчинском улусе состоялся онлайн-конкурс «Лучший повар», посвященный Дню матери. Прошедшие все этапы конкурса молодые матери из сел Чакыр, Мугудай и Чурапча приготовили самые любимые блюда и предоставили творение на суд экспертов.





Евдокия КОЛТОВСКАЯ из села Мугудай заняла третье место, приготовив удон по рецепту восточной кухни. Евдокия ИЛЬИНА из села Чурапча заняла второе место за блюдо из свинины. А Баяна ЧИЧИГИНАРОВА из села Чакыр стала победительницей конкурса за приготовленный фаршированный чир. Экспертами были известный мастер-повар России и Якутии, заслуженный работник сферы услуг республики, призер и неоднократный участник российских и международных выставок и ярмарок К.В.ГОРОДЕЦКАЯ, хозяйка цеха «Мастерская вкуса Натальи Ивановой», педагог дополнительного образования Н.П.ИВАНОВА, заместитель главы улуса по социальным вопросам Н.И.АММОСОВ. Спонсорами выступили магазин «Ирина», «Универсам», администрация улуса, кафе «Диана» и Дом народного творчества «Айылгы». Автор проекта Э.Г.ДЬЯКОНОВА.