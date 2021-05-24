24.05.2021
12:00
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Общество

Назван лидер голосования по благоустройству в Якутске

«Единая Россия» и Минстрой 26 апреля дали старт голосованию по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Онлайн-голосование, в котором приняли участие более 14 с половиной тысяч горожан,  продолжится до 30 мая на портале Госуслуг и на сайте za.gorodsreda.ru.

В Якутске во Всероссийском рейтинговом голосовании участвуют Парк Победы и Набережная озера Сайсары. На утро 24 мая за Парк Победы проголосовало 8 865 человека, за обустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери — 5 982 человека.

В рейтинговом голосовании могут принять участие граждане с 14 лет. Единственное условие – иметь учетную запись на портале «Госуслуги».

Как голосовать:

Шаг первый. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.

Шаг второй. Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши ФИО, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

Шаг третий. Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

В Якутске работают 9 информационных пунктов по онлайн-голосованию по выбору общественных территорий. Они размещены по следующим адресам:

1.     ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе 38, 2 этаж.

2.     ТРК «Азия», ул. Чернышевского 74/8, 1 этаж.

3.     Кинотеатр «Центральный», пр. Ленина 12, 1 этаж.

4.     ТВЦ «ОптимистПроф», Автострада 50 лет Октября, 1а, 1 этаж.

5.     Международный аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского.

6.     ТРК «УрасаМолл», ул. 50 лет Октября, 6.

7.     Рынок «Крестьянский».

8.     Рынок «Строительный».

9.     ТЦ «ЦУМ», ул. Курашова, 4.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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