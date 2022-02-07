Назван и.о. главы Анабарского улуса!

В Якутске задержан глава Анабарского района Якутии Иван Семенов. Он подозревается в получении взятки, передает ЯСИА.

Комментарий возникшей ситуации дал руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов:

«4 февраля по подозрению в получении взятки задержан глава муниципального района «Анабарский национальный (долгано-эвенкийского) улус (район)» Иван Семенов. В настоящее время проводятся следственные действия.

Согласно статье 33 Устава муниципального района обязанности главы района временно исполняет первый заместитель главы муниципального района «Анабарский национальный (долгано-эвенкийского) улус (район)» Иосиф Васильев.

Для оказания методической помощи от администрации главы РС(Я) и правительства РС(Я) в район направлен сотрудник Департамента по вопросам местного самоуправления, который с сегодняшнего дня приступил к работе».