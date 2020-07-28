Назван генеральный директор Дома дружбы народов им. Кулаковского

Фото из соцсети

Генеральным директором автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» назначена КОРЯКИНА Антонида Николаевна, сообщается на сайте Министерства по внешним связям и делам народов Якутии.

Директор учреждения был избран на основе открытого кадрового конкурса. На этот пост так же претендовали Розалия КОЛОСОВА, в пользу которой коллектив ДДН им. Кулаковского написал коллективное письмо, специалист министерства культуры и духовного развития республики Сардана БРЫЗГАЛОВА и звезда якутской эстрады Иннокентий ВАСИЛЬЕВ – ЛЭГЭНТЭЙ.

Однако решением комиссии и последующим приказом по Министерству внешних связей и делам народов Якутии победителем названа Антонида КОРЯКИНА, которая с 1998 года возглавляла управление культуры и духовного развития мэрии Якутска. Антонида Николаевна относится к поколению комсомольских лидеров последней волны, является «мамой» таких грандиозных проектов как ысыах Туймаады, международный фестиваль «Зима начинается в Якутии», рок-фестиваля «Табык» и многих других.