Назван абсолютный победитель по борьбе хапсагай на призы Александра Кошукова

Победителем абсолютного первенства Дальнего Востока по борьбе хапсагай на призы Александра Кошукова стал Юрий Зудин из поселка Хандыга. Приз победителю вручил президент федерации Республики Саха (Якутия) по борьбе хапсагай, народный депутат Якутии Александр Кошуков.

Абсолютное первенство проходило в рамках ежегодного открытого республиканского турнира по вольной борьбе памяти Андрея Запорожского, состоявшегося в минувшие выходные в спортивном зале школы единоборств «Эрэл»

Лучшим борцом турнира стал Александр Забридовский из Хабаровска. Лучшим борцом из Нерюнгринского района признан Иван Скрипченко. Приз за волю к победе достался Павлу Игнатьеву из Нерюнгри. Приз за лучшую схватку получили Саян Шаганов из Нерюнгри и Николай Иванов из Нюрбы.

Главный организатор турнира — Дмитрий Тарабукин, близкий друг и коллега тренера Андрея Запорожского, светлой памяти которого посвящен ежегодный турнир в городе Нерюнгри. Главный судья – Дмитрий Лигер, главный секретарь – Афанасий Ноговицын. Руководитель ковра – Баир Цыденов.



В этом году своё мастерство на ковре школы единоборств «Эрэл» продемонстрировали около 150 спортсменов из ДЮСШ№3, ДЮСШ№5 и школы Захарова города Якутска, из Хабаровска, Тынды, Угояна, Нерюнгри, Алдана, Томмота, Нюрбы, Чурапчи, Хандыги, Эвено-Бытантайского и Мегино-Кангаласского улусов.

«Традиционный турнир памяти тренера Андрея Запорожского прошел на хорошем организационном и спортивном уровне. Благодарю всех организаторов и участников турнира за большой труд, красивые бои и спортивные успехи! От всей души поздравляю победителей и призеров! Желаю всем ребятам, их тренерам и родителям крепкого здоровья, силы воли и удачи, новых спортивных достижений, успехов в жизни и на борцовском ковре. Будучи президентом федерации борьбы хапсагай Республики Саха (Якутия) и депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн), буду работать над официальным повышением статуса турнира памяти Андрея Запорожского. Мы будем и в дальнейшем развивать спорт в Нерюнгринском районе и в Якутии, здоровый образ жизни — в первую очередь, у молодого поколения, заниматься патриотическим воспитанием молодежи, помогать ребятам становиться достойными гражданами нашей страны», — прокомментировал итоги турнира народный депутат Якутии Александр Кошуков.