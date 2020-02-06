Назван абсолютный победитель Кубка Чурапчинского улуса по гиревому спорту

С 31 января по 1 февраля в с. Алагар Чурапчинского улуса прошел лично-командный Республиканский турнир «Кубок Федерации Чурапчинского улуса» по гиревому спорту памяти отличника ФКиС РФ Николая РЕШЕТНИКОВА.

Восемь команд и более 60 участников выявляли лучших на этом турнире. Традиционно сильную команду выставили хозяева, у которых был сильный состав во всех возрастных категориях. Прошлогодние призеры, команды Мегино-Кангаласского и Намского улуса, также были настроены повторить прошлогодний успех и по возможности улучшить её.

По итогам турнира хотелось бы выделить выступление Иннокентия ЧИЧИГИНАРОВА из Чурапчинского улуса и Альберта БОЯРОВА, представляющего Усть-Алданский улус. Эти юноши уверенно заняли первые места в своих весовых категориях и показали отличную технику как в дисциплине «толчок», так и в дисциплине «рывок», продемонстрировав отличную подготовку.

Среди женщин борьба за золото шла до конца и в обеих весовых категориях победители выиграли с отрывом в одно очко. Ведь на кону была не только победа в личном зачете, но и командные очки.

Ну а лучшим гиревиком данного соревнования стоит признать Руслана Лугинова. Уроженец Усть-Алданского улуса стал лучшим не только в своей весовой категории, но и успешно выступил в абсолютном первенстве, где в дополнение к золотой медали получил холодильный ларь.

В итоге в командном зачете первое место завоевала сборная Чурапчинского улуса, второе место досталось Усть-Алданскому улусу, а почетное третье место завоевала команда Мегино-Кангаласского улуса.

Чемпионы и призеры

Мужчины

65 кг

Никифоров Иван (Усть-Алданский), 2. Окоемов Иннокентий (Намский), 3. Ильин Александр (Усть-Алданский)

70 кг

Попов Егор (Чурапчинский), 2. Дунаев Ян (Намский), 3. Никифоров Сергей (Намский)

80 кг

Лугинов Руслан (Усть-Алданский), 2. Андросов Петр (Мегино-Кангаласский), 3. Захаров Влад (Чурапчинский)

Св. 80 кг

Тастыгин Алексей (Мегино-Кангаласский), 2. Иванов Константин (Мегино-Кангаласский), 3. Оконешников Сандал (Усть-Алданский)

Женщины

63 кг

Юргина Алена (Чурапчинский), 2. Тарасова Сардана (Таттинский), 3. Спиридонова Наина (Усть-Алданский)

Св. 63 кг

Барашкова Влада (Чурапчинский), 2. Бурцева Яна (Мегино-Кангаласский), 3. Саввина Варвара (Горный)

Юноши 2004-2005 гг.р.

48 кг

Николаев Виталий (Верхневилюйский), 2. Борисов Максим (Чурапчинский), 3. Винокуров Станислав (Намский)

Св. 48 кг

Бояров Альберт (Усть-Алданский), 2. Егоров Валехан (Верхневилюйский), 3. Марков Альберт (Якутск)

Юноши 2002-2003 гг.р.

58 кг

Няников Роман (Верхневилюйский), 2. Адамов Валентин (Мегино-Кангаласский), 3. Яковлев Эрэл (Чурапчинский)

65 кг

Парфенов Рустам (Чурапчинский), 2. Долгунов Аян (Мегино-Кангаласский), 3. Черкашин Тимур (Усть-Алданский)

Св. 65 кг

Чичигинаров Иннокентий (Чурапчинский), 2. Андросов Петр (Верхневилюйский), 3. Иванов Петр (Якутск)

Девушки

50 кг

Брызгалова Сайыына (Мегино-Кангаласский), 2. Заровняева Саина (Чурапчинский)

55 кг

Федорова Даяна (Усть-Алданский), 2. Сивцева Мирдана (Чурапчинский), 3. Дмитриева Александра (Намский)

60 кг

Петрова Айыллаана (Усть-Алданский), 2. Павлова Нюргуяна (Чурапчинский)

Св. 60 кг