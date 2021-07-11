Назван абсолютный чемпион многоборья Игр Манчаары

В категории свыше 70 кг звание абсолютного чемпиона по национальному многоборью второй раз подряд уверенно завоевал многоборец из Таттинского улуса Николай Матаннанов, сообщает ЯСИА.

«Это общая победа моей команды. Хочу поздравить всех спортсменов с успешным окончанием Игр Манчаары. Это наш общий праздник», — поделился с ЯСИА Николай Матаннанов.

Он отметил, что соревнования по многоборью шли пять дней по пяти видам и в этом есть одновременно и плюсы, и минусы.

«Можно заниматься и соревноваться с передышками. Хочу отметить, что все спортсмены находятся в хорошей форме», — сказал многоборец.

Абсолютный чемпион посвятил свою победу жене и всем своим родным.

Второе место в этой категории занял спортсмен из Кобяйского улуса Иннокентий Колесов. Третье место завоевал представитель Якутска Павел Друзьянов.

Отметим, что всего в категории свыше 70 кг участвовали 18 спортсменов со всей республики. Всего в соревнованиях по национальному многоборью в категориях до 70 и свыше 70 кг заявились 13 участников Игр Дыгына.