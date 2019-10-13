Назван 5-кратный победитель международного мемориала Коркина

Капитан сборной Якутии Виктор РАССАДИН в пятый раз завоевал звание чемпиона международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина.

В финале весовой категории до 65 кг он выиграл схватку у еще одного воспитанника якутской школы борьбы, защищавшего команду Беларуси Ньургуна СКРЯБИНА.

Удивительно, но лидеры якутской борьбы встретились на ковре впервые в спортивной карьере. Так что этот финал стал для любителей борьбы главной афишей вечерней программы. Схватка прошла в атакующем ключе с первой до последней секунды. Активные действия Ньургуна Скрябина в первом периоде позволили ему взять шесть безответных баллов. Однако Виктор Рассадин не смутился подобному развитию событий и раз за разом проводил успешные атаки и сумел не только догнать оппонента, но и выйти вперед. Зрелищный поединок подарил зрителям много эмоций и, безусловно, стал украшением финальных схваток турнира и завершился при счете 12:8 в пользу Рассадина.

Напомним, что Виктор Рассадин завоевывал золотые медали Гран-при «Дмитрий Коркин» в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах и является рекордсменом турнира. Теперь он вошел в историю спортивной борьбы Якутии как пятикратный чемпион международного турнира. Ньургун Скрябин стал обладателем второй серебряной медали, ранее он становился чемпионом и трижды брал бронзовые награды мемориала выдающегося тренера.

В этом весе бронзовые медали выиграли трехкратный чемпион Европы из команды Турции, Чингизхан ЭРДОГАН, который в равной схватке одолел якутского борца Егора ЗАХАРОВА, и многократный призер турнира Коркина из Бурятии Булат БАТОЕВ. Он сумел остановить своего земляка Даша ШАРАСТЕПАНОВА.