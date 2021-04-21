Назначены выплаты детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях

Сегодня, 21 апреля, глава государства огласил традиционное Послание Федеральному собранию. Своими впечатлениями поделилась начальник товарного участка филиала «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)», автоволонтер Светлана Чусовская:

— В Послании Владимира Путина больше всего порадовали анонсированные меры поддержки семей с детьми. Особенно то, что президент поручил платить детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, в среднем по 5 тысяч 650 рублей в месяц, ведь алименты не у всех бывают достаточные, чтобы растить ребёнка в одиночку.

Также хорошее подспорье возврат половины стоимости путевки в летние лагеря. Я сама ращу сына одна, и такие меры поддержки очень нужны.

В целом, хочется отметить, что посылы и планы очень оптимистичные.